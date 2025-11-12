Ya hay fecha para el Atlético de Madrid - Valencia CF de la jornada 16 de LaLiga

El Valencia CF ya conoce el horario de su duelo correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Los de Carlos Corberán se enfrentarán al Atlético de Madrid el sábado 13 de diciembre a las 14:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido que pondrá a prueba la solidez del equipo antes del final de año.

El anuncio fue realizado por LaLiga en la tarde de este miércoles, dentro de la actualización de horarios correspondiente al tramo final de la primera vuelta del campeonato. El encuentro se disputará en una franja habitual para el conjunto rojiblanco, que acostumbra a registrar una gran afluencia y un ambiente intenso en el Riyadh Air Metropolitano, escenario donde el Atlético se muestra especialmente sólido esta temporada. Un estadio donde el Valencia aún no conoce la victoria.

Los rojiblancos, en plena racha

El Atlético de Madrid se encuentra en un gran momento de forma. El equipo de Diego Pablo Simeone solo ha perdido en la primera jornada del campeonato (ante el RCD Espanyol por 3-2) y desde entonces encadena una dinámica muy positiva tanto en juego como en resultados.

Por su parte, el Valencia afrontará un exigente tramo de calendario antes de visitar la capital. Tras el parón de noviembre, los blanquinegros se medirán al Levante UD en Mestalla, al Rayo Vallecano en Vallecas, al Cartagena en la Copa del Rey y al Sevilla FC en feudo valencianista. Después de esa serie de encuentros llegará la cita frente al conjunto colchonero, penúltimo compromiso del año para los valencianistas.