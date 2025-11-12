Ya hay fecha para el FC Cartagena - Valencia CF de la segunda ronda de Copa Del Rey

El Valencia CF ya conoce también la fecha y hora de su compromiso copero. El conjunto dirigido por Carlos Corberán se enfrentará al FC Cartagena el jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Cartagonova, en el duelo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey.

Un clásico reciente en el torneo del KO

La RFEF ha confirmado el horario dentro de la actualización del calendario copero, y el choque entre murcianos y valencianistas se perfila como uno de los más atractivos de la eliminatoria. Será la tercera vez en cuatro años que ambos equipos se enfrenten en la Copa de Su Majestad el Rey, un duelo que ya se ha convertido en un clásico reciente, cargado de emociones y cuentas pendientes.

Se espera un encuentro frenético y un ambiente hostil en el Cartagonova, donde el Valencia tratará de imponerse sin los apuros vividos en sus dos visitas anteriores, resueltas por la mínima y con mucho sufrimiento. En los dos precedentes más recientes, el conjunto valencianista logró imponerse por la mínima (1-2) en territorio murciano, en partidos muy disputados y con tramos de sufrimiento. Aquel recuerdo, aún fresco, refuerza la sensación de que Cartagonova no es una plaza sencilla. Por ello, los de Carlos Corberán buscarán esta vez resolver la eliminatoria con mayor autoridad y evitar otro desenlace apretado ante un rival que siempre compite al límite en su estadio.