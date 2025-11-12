La intrahistoria del 'caso Dimitrievski': una relación difícil desde sus inicios

El 'caso Stole Dimitrievski' ha explotado ahora con las potentes declaraciones del guardameta en una entrevista que ha concedido en su país, pero la realidad es que viene desde hace tiempo, concretamente desde el inicio de la temporada 2024/25. El macedonio está descontento con su situación en el Valencia CF, eso es un hecho, y puede que haya empezado a tensar la cuerda de cara a encontrar una solución en el mercado de fichajes invernal que arranca en enero.

Esta ya es la segunda temporada de Dimitrievski como jugador del Valencia y también la segunda como portero suplente, a pesar de que su llegada en 2024 estaba pensada para sustituir a Mamardashvili, quien había sido fichado por el Liverpool. Todo empezó a torcerse para el macedonio cuando el equipo 'red' tomó la decisión de mantener a Mamardashvili cedido una temporada en Mestalla, concediéndole al Valencia la oportunidad de quedarse un año más con el portero que estaba siendo titular indiscutible prácticamente desde su llegada.

El culebrón con Dimitrievski podría haber acabado ahí, puesto que en el contrato del macedonio se introdujo una cláusula mediante la cual podía hacer las maletas por una cantidad asequible ese mismo verano si Mamardashvili finalmente no abandonaba la entidad. Aunque eso terminó sucediendo, el macedonio optó por aguantar un año en el banquillo y esperar su oportunidad a la temporada siguiente.

Capítulo tenso: última jornada contra el Betis y 'adiós' a 300.000 euros

Tras una temporada en la que se sintió 'perjudicado' por la no salida de Mamardashvili, Dimitrievski esperaba, al menos, jugar la última jornada de liga ante el Real Betis en el Benito Villamarín cuando el equipo ya no se jugaba nada. Sin embargo, Corberán no contempló un cambio de cromos en la portería y mantuvo al georgiano como había hecho desde su llegada salvo el partido de su debut, en el que Giorgi no estaba disponible por lesión.

La decisión de Corberán no solo dejó a Stole sin la oportunidad de jugar otro partido de liga con la temporada ya sentenciada, sino que impidió que ganara un bonus de 300.000 euros que estaba recogido en su contrato si disputadaba 10 partidos, y hasta esa fecha había jugado nueve. "Sí, esa es información correcta. Si jugaba 10 partidos, tenía una prima", dice Dimitrievski en la entrevista.

Aunque el enrevesado caso de Stole venía de antes, es este capítulo del partido frente al Betis cuando empieza ha adquirir cierta tensión.

Corberán pide a Julen y lo cambia todo

La temporada 2024/25 llegó a su fin y Mamardashvili salió definitivamente rumbo a Liverpool, dejando paso a que Dimitrievski ocupara su lugar. Sin embargo, las cosas nuevamente no iban a transcurrir como Stole imaginaba, y es que la llegada de un nuevo técnico a mitad de la temporada anterior lo volvía a cambiar todo. Carlos Corberán asumió el mando del equipo a principios de 2025 y, una vez finalizado ese curso, pidió la llegada de un nuevo guardameta, dando a entender que no confiaba en Stole como portero titular.

Entonces llegó Julen Agirrezabala, como cedido procedente del Athletic, y Corberán dejó claro desde el principio que el vasco era su hombre de confianza para la portería, relegando, por segundo año consecutivo, a Dimitrievski como segundo portero del Valencia.

En la mencionada entrevista, Stole no tuvo pelos en la lengua para referirse a esta situación: "Esta temporada llegó un segundo portero (Julen) con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones".

Muy cerca de salir en verano

Tras entender que iba a ver otra temporada desde el banquillo, el pasado verano se abrió la posibilidad de que Dimitrievski abandonara el club. Tal como informó este medio, el Valencia veía con buenos ojos que saliera para obtener beneficio económico, ya que es un jugador que llegó a coste cero, pero tampoco tenía la intención de empujarle a salir, ya que lo considera un jugador de nivel contrastado.

Fue un periodo de traspasos con varias propuestas para el macedonio, como él mismo reconoce en la entrevista, pero no le dio el visto bueno a ninguna, por lo que se terminó quedando en el Valencia. SUPER también informó en verano de que la opción más potente para Stole era Arabia, pero el portero no lo vio con buenos ojos. "La oferta que llegó era mucho mayor de lo que gano ahora. Me ofrecían entre 10 y 20 millones durante tres temporadas. Mi sueño es jugar en un club grande. Tenía 30 años cuando surgió la oferta y ahora 31, pero pienso que puedo seguir en LaLiga a este nivel cinco o seis años más. Quizás algún día termine en Arabia, pero física y mentalmente estoy listo para jugar hasta los 35 o 36 años", dice en el podcast.

No se da por vencido en el Valencia

Lo que también deja claro con sus declaraciones es que no ha tirado la toalla para ser el portero titular en el Valencia CF: "La situación me irrita, me pregunto por qué a mí. He pasado de jugar 45 partidos a solo 10, pero es una experiencia de la que aprenderé. Me quedo con lo positivo y sigo adelante. Mi deseo es jugar, quiero jugar en Valencia. Si el entrenador me da una oportunidad, la aprovecharé: tengo experiencia y calidad para responder".