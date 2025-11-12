Y por fin Ugrinic un mes después

El Valencia CF ha vuelto a los entrenamientos este miércoles por la mañana en la ciudad deportiva de Paterna después de los dos días libres que Carlos Corberán dio a la plantilla después del empate contra el Real Betis en Mestalla.

La gran novedad en las instalaciones blanquinegras ha sido la vuelta de Filip Ugrinic. El centrocampista suizo se ha incorporado al trabajo un mes después junto al resto de sus compañeros, aunque solo ha completado la primera parte de la sesión. El jugador sigue un plan de recuperación específico pactado con los médicos y su regreso al verde se reazará de forma progresiva.

La idea de Carlos Corberán es recuperar a Ugrinic para la convocatoria del Derbi del próximo 21 de noviembre contra el Levante en Mestalla, pero con Filip siempre hay que ser cautos y esperar su evolución.

Filip Ugrinic, jugador del Valencia CF / Cordon Press

Sin Foulquier todavía

El técnico también cuenta para después del parón con Dimitri Foulquier. El lateral derecho todavía trabaja con los fisios en el interior del gimnasio. El entramiento también ha contado con las ausencia desde César Tárrega y Thierry Rendall, ambos por gestión de esfuerzos.

Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani continúan con su proceso de recuperación al margen con vistas al mes de diciembre. Stole Dimitrievski, la única baja por compromisos internacionales con su selección de Macedonia del Norte.