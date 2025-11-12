La última provocación de Anil Murthy al Valencia

Anil Murthy no deja en paz al Valencia CF. El expresidente del club ha publicado dos fotografías ensus redes sociales correspondientes a las finales de la Copa del Rey de 2019 y 2022. Una provocación más de uno del que está considerado por el valencianismo como el peor presidente de la historia de la entidad de Mestalla.

Anil compartió dos fotos en Instagram. La primera corresponde al momento el que el capitán Dani Parejo, regalado al Villarreal por él mismo, levanta la Copa del Centenario en el Benito Villamarín después de ganar la final al Barcelona de Leo Messi. "Celebrando la Copa del Rey", escribe junto a dos emoticonos pensativos. La segunda se trata de un posado oficial previo a la final de la Copa de 2022 junto al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y el presidente del Real Betis Ángel Haro.

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, por medio de un comunicado oficial firmado por el consejo de administración del club, anunció el pasado 30 de mayo de 2022 la destitución del presidente Anil Murthy y el inicio de un proceso de búsqueda para encontrar un nuevo responsable para el proyecto.

Anil Murthy en la final de la Copa de 2022 / iG

El anuncio de la marcha de Murthy se produjo en un comunicado en el que el club trata de desmarcarse del ya ex dirigente, especialmente de los audios en una comida con empresarios y que fueron publicados en exclusiva por SUPER. Desde el Valencia se admitió que esos audios y los últimos acontecimientos “lamentablemente han afectado a la relación del club con la afición, las autoridades gubernamentales y la sociedad civil valenciana”.

Anil Murthy en la final de 2019 / IG

A tortas con todos

Afirmó la entidad que el contenido de esos audios eran "opiniones personales de Anil Murthy y no del Valencia CF” y de manera explícita se desvincula de ellas.“El consejo de administración valora la importancia de una estrecha relación entre el club, la sociedad, la afición, las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación y demás actores vinculados al Valencia CF. El consejo considera que se requiere un cambio en el liderazgo para recuperar la credibilidad de los aficionados y la comunidad a fin de posicionar al Valencia CF en la senda hacia el éxito. Con efecto inmediato, Anil Murthy dejará de ser presidente y empleado del Valencia CF”, se aseguraba en el comunicado.