Un Valencia CF que 'duplica' su media

Este domingo 9 de noviembre el Valencia CF se medía ante el Real Betis Balompié en Mestalla. El encuentro era la representación de una situación límite en la que solo se respiraba crispación y tensión. Sin embargo, los de Carlos Corberán dieron una cara distinta a las anteriores jornadas, se reecontraron con algo que parecían haber perdido: una identidad competitiva respaldada por una serie de datos que acreditan que, dentro de las muchas cosas que debe seguir mejorando, el equipo estuvo sustancialmente por encima del que ha sido su pobre rendimiento esta temporada.

Un Valencia superior a la media

La ineficiencia del Valencia en la mayoría de facetas del juego (tanto ofensivas como defensivas) se ha reflejado en sus resultados en LaLiga. Situado en las peores calificaciones ofensivas de la competición, el conjunto de Corberán alcanzó una mejoría en la mayoría de parámetros. Esto indica un camino a seguir que, tras este parón de selecciones que está por venir, se verá si se mantiene o ha sido un oasis dentro de la ecatombe de resultados negativos. Esta pausa para los partidos internacionales, de hecho, emerge como una gran oportunidad para trabajar en Paterna incidiendo en los aspectos que el equipo mejoró y puliendo las todavía grandes carencias que arrastra.

Thierry en una acción del Valencia - Betis / JM LÓPEZ

El conjunto valencianista generó un volumen ofensivo superior a la media, algo constatable con datos. El Valencia CF promedia una cantidad de 6.6 pases clave por partido (es decir, aquellos que llevan directamente a disparo) y ante el Real Betis prácticamente los duplicó, con una cantidad de 11. Esto sumado a un aumento en los regates (de 6.8 a 13) y volumen de tiros (de 10.4 a 17) evidencian un aumento en la producción ofensiva del equipo que, pese al empate, dio su mejor cara en lo que llevamos de liga.

Del 4-4-2 al 4-2-3-1

Desde el inicio de la temporada, en las alineaciones de Carlos Corberán predominaba un estilo levemente conservador: el 4-4-2. Un estilo de juego con un perfil más defensivo que en equipos como el Villarreal CF está funcionando, pero en el Valencia CF no. Una de las mayores grietas que poseía el equipo era en el medio campo: un vacío que convertía al equipo en un ‘coladero’.

Sin embargo, ante el Betis el técnico de Cheste optó por volver a la formación que le permitió obrar el ‘milagro’ de la salvación la temporada pasada: el 4-2-3-1. El resultado fue inmediato: un Valencia más agresivo, vertical y con una estructura mucho más fluida en el momento de la transición ofensiva.

Luis Rioja junto a Danjuma celebrando el tanto del empate ante el Real Betis / Carla Cortés

Si nos centramos en los datos podremos ver que el conjunto valencianista tuvo un 43 % de posesión, pero aún así generó 17 disparos frente a los 9 del Betis. Además, igualó a su rival en ocasiones claras (3) y lo superó en goles esperados (xG) con un 1.94 frente a 1.60.

Pepelu y André Almeida, la llave del equilibrio

Gracias al nuevo dibujo propuesto por Corberán hubo dos jugadores que brillaron por encima del resto: Pepelu y André Almeida. Dos jugadores ‘perdidos’ en el camino que volvieron a brillar y recordaron a sus versiones de recién llegados al club blanquinegro.

Pepelu asumió un rol mixto, alternando la recuperación con la distribución, y fue clave en las intercepciones y coberturas en campo propio. Ese rol defensivo perdido tras la marcha de Enzo Barrenechea hizo mella en el Valencia CF y la vuelta del de Dénia implicado en labores defensivas permitió a los valencianistas tener un mayor dominio del partido. Con 5 recuperaciones y un 80 % de los duelos ganados en el suelo, Pepelu consiguió dar calma al equipo y que el juego transicionara sin ‘sorpresas’.

Esto generó un ‘efecto rebote’. La capacidad del mediocentro de Dénia para aligerar la carga defensiva en el medio permitió a André Almeida recuperar la libertad creativa que le hizo brillar en la temporada 2022/2023. El medio luso se acercó a su mejor versión, participando en la generación de juego interior y aportando pausa y visión entre líneas. Con un 85% (29/34) de pases precisos y 71% de pases completados en campo rival (17/24), Almeida fue una de las claves de la fluidez en el ataque de los de Corberán.

Intensidad e identidad: lo que pedía la afición

Más allá de los esquemas, la diferencia se vió en la intensidad colectiva. El Valencia CF recuperó su esencia como club: un equipo incisivo, incómodo para el rival y letal en las transiciones rápidas. Era algo que, independiente de los motivos (extradeportivos o no), se había perdido desde el inicio de temporada y era inadmisible.

Danjuma, Diego López y Lucas Beltrán en una disputa de balón durante el Valencia CF - Real Betis / Carla Cortés

Según las estadísticas, el equipo adelantó su bloque medio casi 8 metros respecto a los partidos previos, demostrando una proactividad ofensiva pero sin caer en las temeridades y sumado a unas buenas labores defensivas, superó al Real Betis en recuperaciones con 49 frente a 45.

Gayà, el capitán que volvió a ser muro

Otra de las claves fue el regreso de José Gayà a un nivel acorde al que fue en su día el lateral izquierdo titular de la Selección Española.El capitán no solo fue sólido en defensa, sino que volvió a ser una amenaza en ataque. Condujo, centró y empujó al equipo desde la banda izquierda con la energía que llevaba tiempo sin mostrar. De hecho, el ‘14’ valencianista podría haber finalizado el encuentro con una asistencia a su favor, pero la falta de una referencia en ataque clara impidió que se diera esta situación.