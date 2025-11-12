El Valencia CF ofrece 150 cromos digitales para sus aficionados

El Valencia CF y Collectibol han alcanzado un acuerdo para las próximas dos temporadas por el que el club lanzará su colección oficial dentro de esta plataforma free-to-play centrada en el entretenimiento y el coleccionismo deportivo. No es una colección de cromos al uso, ya que no se trata de un formato físico que poder intercambiar cuando se acumulan repetidos, sino algo puramente digital.

Collectibol permite a los aficionados abrir sobres, completar álbumes y compartir sus colecciones con otros usuarios, creando una experiencia lúdica en torno al universo del fútbol.

La colección del Valencia CF estará compuesta por un álbum exclusivo dividido en 7 capítulos y más de 150 cartas digitales que recogerán a jugadores del primer equipo y momentos destacados de la historia reciente del club. Todas las cartas han sido diseñadas con licencias oficiales y se irán incorporando progresivamente.

Además, Collectibol impulsará diversas acciones promocionales vinculadas a la colección del Valencia CF, que incluirán productos oficiales del club, como cartas especiales y camisetas firmadas, integradas en iniciativas desarrolladas por la propia plataforma.