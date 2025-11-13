Aron Canet luce los colores del Valencia CF en Cheste

El piloto de Moto2 Aron Canet ha vuelto a demostrar su pasión por el Valencia CF y por su tierra. En un post compartido con el club, el corredor de Corbera ha posado con la tercera equipación del conjunto de Mestalla, la icónica Senyera, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, donde este domingo disputará el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

La camiseta, especialmente diseñada para la ocasión, lleva inscrito el mensaje: “Terra de Valentia, GP Comunitat Valenciana 18.11.2025”, un guiño a la cita más esperada del calendario para los aficionados valencianos al motociclismo. En la parte posterior, figura el nombre del piloto junto a su dorsal, el 44, el mismo que luce en su moto.

Un valencianista dentro y fuera del circuito

No es la primera vez que Canet presume de su valencianismo. Hace menos de un año, durante el Gran Premio de Austin (Texas), ya sorprendió al lucir la zamarra blanquinegra del Valencia CF, un gesto que evidenció que, para él, el 'sentiment' no entiende de fronteras.

Aron Canet en COTA con la camiseta del Valencia CF / Aron Canet

En esta ocasión, el piloto actúa como estandarte de su tierra, portando los colores de la Senyera con orgullo y simbolizando la unión entre deporte, identidad y pasión. A pocos días de correr ante su afición, Canet se muestra preparado para representar a la Comunitat Valenciana tanto en la pista como fuera de ella.

Con este gesto, el valenciano refuerza el vínculo entre el motociclismo y el Valencia CF, dos pasiones que laten con fuerza en un mismo corazón: el de Aron Canet.