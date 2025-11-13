Avances en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF se prepara en la Ciudad Deportiva de Paterna para lo que debe ser su reacción después de un empate contra el Real Betis en la que el equipo mostró un camino táctico y futbolístico sobre el que incidir. Con una algo más de una semana por delante y la mayoría de jugadores disponibles por la falta de internacionales, las sesiones de trabajo se suceden con pequeños avances en el estado físico de algunos futbolistas que llevaban semanas en la enfermería.

El caso más significativo es el de Filip Ugrinic, que después de completar su primera media sesión con el grupo, hoy volvió a trabajar con el resto de sus compañeros. Con una tendinopatía en su rodilla que le ha impedido jugar en las últimas jornadas, el futbolista lleva tiempo buscando recuperar mejores sensaciones y disminuir el dolor que le ha tenido apartado. Este parón era considerado clave para reintroducirse al grupo y lo está haciendo de manera progresiva en busca de poder volver con el equipo en el derbi.

Foulquier, trabajo de campo

También hubo avances, aunque menos significativos, con la situación de Dimitri Foulquier, El lateral de Guadalupe trabajó sobre el césped, tal y como apunta El Chiringuito, tocando balón y con la mente puesta también en volver al grupo cuanto antes después de varias semanas ausente en las que ha jugado Thierry Rendall.

Tárrega y Foulquier, en un balón centrado por Osasuna que despeja el central valenciano / EFE

Gestión de cargas

En esa gestión de cargas, los propios Thierry y César Tárrega trabajaron al margen buscando superar unas pequeñas molestias después de acumular muchos minutos y con la previsión de que lo sigan haciendo después del parón de selecciones. Especialmente en el caso del valenciano, fijo en el eje de la defensa.

Al margen siguieron trabajando los dos lesionados de mayor duración como son Largie Ramazani y Mouctar Diakhaby, ambos con roturas musculares y cuyo tiempo de baja no se conoce con precisión, aunque no estarán tras el parón.