Corberán espera a Dimitrievski con dos aclaraciones y una posible sanción

El 'caso Dimitrievski' va a dar que hablar. Las declaraciones del portero del Valencia CF denunciando que Julen Agirrezabala juega "sí o sí" por contrato tendrán consecuencias. Falta conocer si se quedan en sanción disciplinaria, castigo deportivo o solo toque de atención. El malestar del club, de Carlos Corberán y de la plantilla obligará al macedonio a dar explicaciones la próxima semana a su vuelta de la concentración de su seleccón, tal y como publicó ayer SUPER. El técnico, señalado directamente por el portero, tiene prevista una reunión con el jugador la próxima semana a su llegada a Paterna para a partir de ahí tomar una decisión al respecto.

Dos son las cosas que el entrenador le quiere dejar claro al macedonio. La primera y más importante, que en su equipo nadie juega por contrato. Sus decisiones se basan única y exclusivamente en el rendimiento deportivo sea cual sea la situación contractual de cada uno. La segunda, que no está en lo cierto cuando habla del 30% de la cláusula de penalización por no participación de Agirrezabala. Las cifras de su contrato de cesión no son exactamente esas.

Una vez puestos encima de la mesa los argumentos de uno y otro, Corberán procederá a tomar una decisión. Tres son los escenarios que se contemplan una vez conocidas sus explicaciones. El primero y menos traumático, que todo quede en un toque de atención. Eso pasa porque el jugador se disculpe sobre todo con su entrenador (Corberán) y su compañero (Agirrezabala) para tratar de cerrar la herida abierta y recuperar la normalidad lo antes posible conscientes de la crisis de resultados por la que atraviesa el equipo y de la necesidad de unión y priorizar la colectivo a la individual. El problema es que no se descarta que macedonio se mantenga en sus trece y no cambie su discurso. Hay que esperar.

El otro escenario que se contempla es de la sanción dentro del regimen interno del vestuario. El macedonio ha cometido una infracción del código disciplinario de conducta señalando de forma pública a Corberán y Agirrezabala y podría ser sancionado. El club entiende que la acusación es grave porque pone en duda el nivel de profesionalidad del entrenador y de un compañero de la plantilla.

La tercera opción es la del castigo deportivo. Corberán tiene la posibilidad de sentar al macedonio en la eliminatoria de Copa (4 de diciembre en Cartagena) y apostar por primera vez en la temporada por Cristian Rivero. Es un escenario factible pero al mismo tiempo delicado porque a fecha de hoy y a la espera de la reunión y lo que pase en el mercado de invierno, Corberán sabe que Dimitrievki es su segundo portero dentro de su política de "dos porteros de nivel" que ha mantenido desde la planificación de verano.

Hoy juega contra Letonia

El Valencia está enfadado y con razón curiosamente con el único internacional de la plantilla. Dimitrievski juega esta tarde (18:00) un partido amistoso contra Letonia antes del Gales-Macedonia del Norte del martes 18 de noviembre correspondiente a la jornada 10 de la fase de clasificación para el Mundial.