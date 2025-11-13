Se cumplen seis años del adiós de David Villa

Hoy se cumplen seis años desde que David Villa anunció su retirada del fútbol profesional. El delantero asturiano, que puso fin a su carrera en el Vissel Kobe japonés, dejó una huella imborrable en todos los clubes donde jugó, pero especialmente en el Valencia CF, donde se convirtió en una auténtica leyenda. Durante cinco temporadas, el ‘Guaje’ maravilló a Mestalla con su instinto goleador, su garra y su entrega, hasta convertirse en uno de los futbolistas más queridos por la afición.

David Villa / SUPERDEPORTE Y EFE

El nacimiento de una leyenda

En el verano de 2005, el Valencia CF pagó los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión para hacerse con los servicios del delantero del Real Zaragoza. Nadie imaginaba entonces que aquella operación, la tercera más cara en la historia del club tras las de Pablo Aimar y Gonzalo de los Santos, daría inicio a una de las etapas más brillantes del equipo en la era moderna.

David Villa llegó a Mestalla con hambre de gol y rápidamente cumplió las expectativas. En su primera temporada, 2005-2006, marcó 25 goles y se consolidó como uno de los delanteros más temidos de LaLiga, quedando segundo en la tabla de máximos anotadores.

Goles, asistencias y noches europeas

La temporada 2006-2007 lo consolidó como un futbolista total. Aunque su cifra goleadora descendió a 15 tantos, destacó en la Champions League, donde el Valencia alcanzó los cuartos de final ante el Chelsea. Además, sumó 11 asistencias, siendo el mejor pasador de la competición.

En la 2007-2008, pese a la irregularidad del equipo, Villa fue clave en la conquista de la Copa del Rey, aportando 18 goles en Liga. Aquel mismo verano rechazó la oferta del Real Madrid y renovó su contrato hasta 2014, demostrando su compromiso con el club.

La campaña 2008-2009 fue una de las más brillantes de su carrera. Alcanzó su gol número 100 en Primera División y marcó 28 goles, igualando el récord histórico de Kempes y Mijatovic en una sola temporada. En su último año como valencianista, 2009-2010, anotó 21 goles en Liga y 7 en Europa League, ayudando al equipo a regresar a la Champions.

Selección Española y su marcha del Valencia

El 5 de mayo de 2010, Villa disputó su último encuentro con la camiseta del Valencia ante el Xerez. Días después, el club oficializó su traspaso al FC Barcelona por 40 millones de euros, una cifra récord que lo convirtió en el segundo futbolista español más caro de la historia, solo por detrás de Gaizka Mendieta.

Ese mismo año, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo colocó como tercer mejor goleador del mundo, confirmando su estatus de estrella internacional. Además, con la selección española, Villa fue pieza clave en la conquista de la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del combinado nacional.

Villa celebra su gol contra Portugal en el Mundial de 2010 / EFE

Tras su exitosa etapa en el FC Barcelona, donde conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, David Villa continuó su carrera en el Atlético de Madrid, con el que logró proclamarse campeón de LaLiga. Después de vestir la camiseta rojiblanca, el ‘Guaje’ emprendió una nueva aventura en el extranjero: primero pasó por el Melbourne City australiano, antes de incorporarse al New York City FC, club con el que debutó en la MLS y volvió a demostrar su olfato goleador. Finalmente, cerró su trayectoria futbolística en el Vissel Kobe japonés, donde puso punto final a una carrera legendaria.

Mestalla honró a su eterno ‘Guaje’

Años después de su retirada, Mestalla volvió a rendirse a David Villa. El 20 de octubre de 2022, el club y la afición ofrecieron un emotivo homenaje al delantero. Más de 15.000 aficionados se congregaron en la Avenida de Suecia para corear su nombre y celebrar su legado. Villa apareció en el balcón del estadio, visiblemente emocionado, antes de descubrir la lona con su imagen. Más tarde, regresó al césped de Mestalla, donde el estadio entero volvió a vibrar al grito de “¡Illa, illa, illa, Villa maravilla!”.

Homenaje a David Villa en el césped de Mestalla / Valencia CF

Durante el acto, también participó en el reconocimiento al capitán José Luis Gayà, que alcanzó los 300 partidos oficiales con el club, entregándole una camiseta conmemorativa.

Un legado imborrable

David Villa no solo fue un goleador implacable, sino también un ejemplo de profesionalidad y compromiso. Con el paso de los años, su figura se ha consolidado como una de las más queridas de la historia del Valencia CF.

Hoy, seis años después de su adiós al fútbol profesional, su huella sigue viva en Mestalla, en el corazón de los valencianistas y en cada rincón donde el ‘Guaje’ hizo historia. Porque hay jugadores que marcan goles, y otros, como David Villa, que marcan épocas.