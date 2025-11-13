Historias del derbi: 1982: El partido de la 'germanor'

La historia del derbi entre Valencia CF y Levante UD comtempla un sinfín de altos y bajos en términos de rivalidad, agudizada en el Siglo XXI con el asentamiento prolongado del conjunto granota en la élite y sus mejores años en Primera División. A lo largo del tiempo, la relación entre ambos equipos ha tenido desde episodios de ‘pique’ hasta otros de ‘germanor’. En 1982, por ejemplo, se dio posiblemente uno de los eventos de mayor fraternidad cuando el conjunto de Mestalla acudió a la llamada de auxilio levantinista debido a que la Federación Española le impuso el descenso, no exento de polémica, a Tercera División por las deudas que arrastraba. La entidad valencianista jugó un partido benéfico y toda la recaudación fue para sus vecinos.

El club de Orriols debía seis millones de pesetas por deudas pendientes de la temporada 1981-82, en concepto de sueldos a jugadores, además de 13 millones más a la comisión de clubes (lo que representaba el 33 por cien de su deuda total, que ascendía a los 39 ‘kilos’). Antonio Aragonés, entonces presidente de la entidad granota, denunció aquel mes de agosto de 1982 que desde la Federación Española hicieron caso omiso a sus propuestas para evitar el descenso administrativo. El mandamás del club ofreció un “aval personal” de que las deudas iban a ser subsanadas en los meses próximos, pero desde el órgano federativo le pidieron un aval bancario, algo imposible de conseguir según Aragonés por la situación económica del club “en un momento tan delicado en que los bancos ya no avalan al Levante ni seis pesetas”.

Declaraciones de Antonio Aragonés, expresidente del Levante UD / SD

Una llamada de auxilio a los valencianos

Ante la desesperada -y urgente- coyuntura, la entidad blaugrana pidió abiertamente “ayuda” a los valencianos con anuncios en los periódicos, creó la figura de “Socio de honor” por cien mil pesetas a cambio de diez años de “grandes ventajas” con la ayuda de la Caja de Ahorros de Valencia para financiar la aportación y arrancó con urgencia la campaña de abonos. En ese momento, y con excusa del I Trofeo Comunidad Valenciana impulsado por el Consell, el Valencia CF jugó contra el Levante UD de forma desinteresada en el Ciutat de Valencia para que todo el dinero conseguido por la venta de entradas fuese destinado a las maltrechas arcas del club.

Anuncio del Levante UD en los periódicos pidiendo apoyo (ejemplar de Levante El Mercantil Valenciano) / Levante EMV

Tres millones y medio de recaudación

Las localidades fueron puestas a la venta entre las 300 y las 800 pesetas, logrando que el Levante recadase en un solo encuentro tres millones y medio de pesetas, con lo que pudo saldar más de la mitad de la deuda con sus futbolistas la temporada anterior. Las gradas del estadio blaugrana se llenaron más de lo habitual para presenciar un derbi al que el Valencia CF acudió con todas sus estrellas.

El Valencia CF sacó a todas sus ‘figuras’

Un fútbol de otra época, sin ningún tipo de duda, ya que en los días previos al envite, el Valencia CF dejó claro que llevaría a sus mejores jugadores -y reclamos para la gente- a este partido. Y el reciente campeón de la Recopa y Supercopa de Europa alineó su once de gala, muy parecido al de las finales europeas, con José Manuel Sempere, Manuel Botubot, Ricardo Arias, Miguel Tendillo, Pepe Carrete, Ángel Castellanos, Daniel Solsona, Javier Subirats, Enrique Saura, Kurt Welz y Mario Alberto Kempes. Toda una señal de compromiso con el éxito recaudatorio del encuentro, más todavía teniendo en cuenta que el combinado de Mestalla jugaba en cinco días contra el FC Barcelona de Diego Armando Maradona en partido oficial.

“Ilusión” por ayudar

En la presentación, de hecho, los representantes del Valencia se mostraron honrados de poder ayudar a su gran rival. José Ramos Costa, presidente de la entidad, señaló lo siguiente: “Acudimos a la llamada del Levante con la mayor ilusión y buena voluntad para que la situación que vive se vea favorecida en la medida de lo posible. Dada mi condición de presidente del Valencia y del comité del fútbol profesional, me apena que en aplicación de normas que en su día acordaron los presidentes de club, el Levante pierda la condición que deportivamente merece. No sé si la medida servirá o no para corregir la irregular marcha económica de algunos clubes, pero si sirviera vamos a darla por bien empleada”.

Declaraciones de Enrique Saura y de José Ramos Costa en apoyo al LUD / SD

En la misma línea, Enrique Saura, uno de los capitanes del equipo, también celebró este acto de hermanamiento después de una época convulsa: “Creo que es muy importante que las diferencias entre ambos clubes se haya zanjado por fin y con el noble motivi de prestar el apoyo necesario para que el Levante pueda resurgir como el gran equipo que ha sido siempre”, espetó el jugador de Onda.

Gran partido

El encuentro fue un bonito espectáculo para la afición valenciana. El Levante, liderado en el campo por el mítico Vicente Latorre, logró adelantarse en el mercado por mediación de Garrido. El propio Latorre inició la jugada por izquierda, encontrando a Víctor en profundidad, que cedió en bandeja el gol a Garrido con un pase de la muerte. Se venía abajo el estadio granota.

Miunutos más tarde, no obstante, un error de Martínez Puig, guardameta del Levante, permitió a Solsona empatar el partido a placer. El segundo gol se haría de rogar hasta el minuto 70, cuando el Valencia aprovechó los espacios dejados por el Levante en su vocación por brindarle la victoria a su gente para ‘matar’ al contragolpe. Roberto encontró a Pablo al espacio y éste definió con mucha clase para que el equipo valencianista se llevase el triunfo en un partido en el que el resultado quedaba en segundo plano.