"Tenemos que quedarnos con las buenas sensaciones, ese es el camino"

El Valencia CF sigue en crisis, aunque el empate de la última jornada ante el betis le ha servido para salir de los puestos de descenso. Las polémicas surgidas en las últimas semanas, especialmente la reciente generada por Stole Dimitrievski en una entrevista en su país, han devuelto el foco al vestuario. Con este contexto, el delantero valencianista, Lucas Beltrán, ha sido el protagonista en l’Informatiu de VCF Media Radio para hablar sobre la actualidad del equipo. En dicha entrevista ha destacado la unión del vestuario.

Equipo

“Estamos bien, muy unidos, con esas buenas sensaciones tras el partido ante el Real Betis. La afición también tuvo esa buena sensación, aunque fue una gran lástima porque sentíamos que podíamos ganar el partido. Nos quedamos con esa sensación agridulce. Pero nos agarramos a esas buenas sensaciones para seguir mejorando.

Somos un vestuario muy bueno, muy sano. Vamos todos a una. No soy mucho de mirar las redes sociales o de escuchar cosas, sé que se están diciendo algunas cosas… pero en el mundo del fútbol siempre vende lo malo o buscar algo negativo. Aquí no hay nada de eso. Venimos todos los días felices, agradecidos de estar aquí y damos lo mejor de nosotros para seguir mejorando y llevar al Valencia CF donde se merece, que es lo más alto posible. Se habla de que nosotros estamos en una situación que queremos que echen al entrenador y eso es algo impensable. Como persona o jugador nunca se me ocurriría hacer algo así. Pero el fútbol es así. Entendemos el juego, pero en el Valencia CF no le damos lugar a eso”.

Partido contra el Real Betis

“Fue un gran partido del equipo en todas las líneas. Fuimos muy intensos, tuvimos bastante posesión, entendimos los momentos del encuentro. Aunque fue una lástima porque nos sentíamos bien, el estadio nos empujaba y queríamos ganar. Pero tenemos que quedarnos con las buenas sensaciones para seguir mejorando y ganar. Este es el camino”.

Lucas Beltrán, en el último entrenamiento de la semana / VCF Media

Día a día

“El equipo, staff y todos lo que estamos en el Valencia CF, venimos con muchas ganas de dar lo mejor de nosotros cada día. El equipo y la afición se merece estar más arriba de lo que está en este momento. Los resultados que queremos y, creo que por todo el esfuerzo que hacemos, nos merecemos que se reflejen en los próximos partidos.

Afición

“Queremos darle alegrías a la afición porque se lo merecen. Llenan Mestalla siempre, también cuando jugamos fuera de casa. Ellos son los primeros que se lo merecen y estamos trabajando y ‘dejándonos el alma’ para darles una alegría”.

Reacción del Valencia CF frente al Real Betis

“Fue algo positivo del equipo porque en los partidos anteriores, cuando nos marcaban un gol, parecía que se nos ‘venía el mundo abajo’. Fue una buena muestra de carácter y de que nosotros, por más que nos hagan un gol, podemos seguir jugando de la misma manera y poder darle la vuelta al partido”.

El capitán, José Gayà, y Lucas Beltrán dialogan después del partido sobre el campo / José Manuel López

Rendimiento individual

“Estoy muy cómodo en el Valencia CF, en la ciudad, en el campo me siento cada vez mejor. Estoy trabajando mucho para dar lo mejor de mí y a ver si llega el tan ansiado gol”.

Características de juego

“Desde el primer día ya dije que iba a ser el primero en ayudar al equipo donde le hiciera falta a Corberán. Me gusta tener el contacto con la pelota y siempre es bonito el reconocimiento de la gente por el trabajo y esfuerzo. Me voy sintiendo bien, pero me falta ese gol que termine de cerrar un buen partido”.

Entrenamiento físico y mental

“El mundo del fútbol cambió mucho. En casa me gusta hacer entrenamientos por mi cuenta y la parte mental la estoy aprendiendo a manejar mucho más con la ayuda de un psicólogo. Tengo charlas todas las semanas, es muy importante para saber manejar todas las situaciones que se van presentando. Todo esto ayuda mucho para poder alcanzar mi máximo nivel”.