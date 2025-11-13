Marc Martínez deslumbra con un gol de bella factura en la victoria de España Sub-17

España Sub-17 logró este jueves una convincente victoria por 4-1 frente a la República Checa en un encuentro amistoso en el que dominó de principio a fin. La Rojita mostró un juego fluido y ofensivo, con transiciones rápidas que desbordaron constantemente a la defensa rival

El golazo de Marc Martínez

El protagonista del encuentro fue Marc Martínez, media punta del Valencia CF, que anotó el tercer gol del partido. El joven canterano controló el balón con su pierna izquierda y definió con la derecha, dejando un disparo lejano que maravilló a todos los presentes. Su tanto refleja la técnica y visión de juego que ha desarrollado desde su paso por las categorías inferiores del Valencia CF.

Trayectoria brillante en la Academia VCF

Marc, nacido el 7 de abril de 2009, lleva desde los prebenjamines en la Academia del Valencia CF, donde ha ido escalando categorías hasta convertirse en una pieza clave del Juvenil A. Esta es su décima temporada en la cantera valencianista, donde ha logrado el campeonato de Infantil y ha participado en la LaLiga Promises 2021.

Aún siendo cadete, Marc ha formado parte del Juvenil B de Liga Nacional Juvenil, participando en 23 partidos y anotando 11 goles. Además, contribuyó con tres tantos en los tres partidos que disputó con el Cadete de Autonómica. Ambos equipos lograron el campeonato en sus respectivas competiciones, consolidando a Marc como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la cantera valencianista. Todo ello, en la pasada campaña.

Proyección internacional y contacto con el primer equipo

Internacional en categorías inferiores de España y fijo en las selecciones autonómicas valencianas, Marc ha dado pasos importantes hacia la élite. La pasada temporada firmó un contrato relevante con el Valencia CF y se ha entrenado con el primer equipo bajo la supervisión de Corberán. Su participación en el Juvenil A, donde ahora es titular, confirma que el club confía plenamente en su potencial. Con solo 16 años recién cumplidos, Marc Martínez se perfila como una de las grandes promesas del fútbol español y un jugador a seguir tanto en la selección como en el Valencia CF.