Cañizares da el sí quiero

Santi Cañizares está de enhorabuena. El ex guardameta del Valencia CF se ha casado este viernes con su pareja Noemí tras seis meses de noviazgo. A pesar del breve periodo de noviazgo, el que fue internacional con España, ha mostrado a lo largo de los últimos meses, lo feliz y enamorado que se encuentra de su pareja. "Es una mujer extraordinaria. Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya" contaba en una reciente entrevista.

Detalles de la ceremonia

La boda ha tenido lugar en un lugar importante para Cañizares, Valencia. Fue donde más años paso en su carrera deportiva y ha considerado la ciudad idónea para dar el sí quiero a su ya esposa. La pareja ha elegido Mas d’Alzado, una masía del siglo XVIII, rodeada de naturaleza para celebrar su boda civil. Se encuentra situada frente al Parque Natural del Turia. La boda ha sido íntima con familiares y amigos, también con la presencia de caras reconocidas en el mundo del deporte como Juanma Castaño y Paco González.

Noemí y Cañizares / Instagram Santi Cañizares

"Si dijera que vende el Valencia, no me casaría"

Cañizares es uno de los exfutbolistas que más crítico se ha mostrado los últimos años con la gestión del Valencia CF. Su boda ha sido otra oportunidad para 'lanzar un dardo' a Peter Lim

En los últimos momentos del programa del viernes en 'Tiempo de Juego', un oyente le pregunto a Cañizares si sería capaz de no casarse el viernes a cambio de que Lim vendiese y liberase el Valencia de una gestión nefasta durante ya más de una década. Cañizares, en su respuesta, califica la hipótesis de "regalo de bodas", y bromea: "Tendría que pedir un crédito para devolver el regalo". Y sigue: "Sí, sí, la labor social merecería la pena y cancelaría la boda". "Si Lim dijera voy a vender el Valencia, esa es la apuesta, no por casualidad. Haría la labor social y no me casaría si Peter Lim se fuera del Valencia".