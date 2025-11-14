El día que Corona desapareció de las fotos oficiales del Valencia

Las reuniones de Singapur a finales mayo fueron el principio del fin de Miguel Ángel Corona en el Valencia CF. La ausencia del Director Deportivo en el cónclave con el máximo accionista Peter Lim y el presidente Kiat Lim fue la primera señal de su pérdida de peso en el organigrama del club. Así lo contaba SUPER en la crónica del viaje que confirmó el poder de decisión de Carlos Corberán en la planificación deportiva y proclamó a Ron Gourlay como nuevo CEO de Fútbol de la entidad de Mestalla. "Llama poderosamente la atención la ausencia en la reunión de manera presencial del director deportivo del club, Miguel Ángel Corona. Fuentes oficiales consultadas por SUPER confirmaron el viaje en marcha y el hecho de que Corona se ha quedado en València «trabajando» en cuestiones de planificación. Más allá de que el director deportivo pudiese participar telemáticamente en las conversaciones con el máximo accionista, Peter Lim, y su hijo, nombrado presidente en marzo en el lugar de Layhoon Chan, resulta de difícil encaje que el hombre que ostenta el cargo de primer responsable en materia deportiva se haya quedado en tierra sin desplazarse a la cita de Singapur".

No era normal. Algo había cambiado. Corona por ejemplo sí había estado en persona en la última vez que un entrenador había podido verse con la propiedad. Fue en las reuniones de preparación del mercado de invierno de la temporada 22/23 con el italiano Gennaro Gattuso como protagonista. La pérdida de peso del Director Deportivo se escenificó en las fotografías de la reunión. Por supuesto sin rastro de Corona. El ejecutivo desaparecía del mapa de Meriton coincidiendo con el nombramiento de Gourlay como nuevo CEO de Fútbol y la figura creciente de Corberán. Desde ese momento, Corona se vio relegado a un segundo plano sin poder de decisión y sin visibilidad pública como imagen del Valencia.

Su última aparición oficial se produjo en la presentación del primer fichaje Raba el 7 de julio, una semana después, ya sin peso en la toma de decisiones del mercado. Ni siquiera habló en el acto. Otro detalle que no pasó desapercibido para SUPER. "El director deportivo del Valencia CF, no acompañó a Dani Raba durante la rueda de prensa, como ha sido habitual en los últimos fichajes del club. Corona se limitó a sentarse en la primera fila y en silencio solo apareció junto al jugador para la foto con la camiseta".

De la foto de Singapur a las presentaciones de los fichajes / SD/VCF

En silencio con Raba

Ya nunca más volvería a protagonizar una presentación oficial. Corona acudía a los actos como un profesional más del club para sentarse en la primera fila siempre en silencio. Ya no era portavoz del club. Gourlay tomó su relevo en la presentación de Julen Agirrezabala. Días después repitió con Copete y la triple acto con Arnaut Danjuma, Filip Ugrinic y Baptiste Santamaría. El encargado de presentar a Largie Ramazani y Lucas Beltrán fue el propio Corberán en la ciudad deportiva de Paterna. Corona había tiempo que había desaparecido a todos los niveles. Su adíós estaba cantado desde aquel 29 de mayo. Allí dejó de salir en la foto.