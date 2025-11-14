Enzo Barrenechea: "Tengo un cariño muy grande al Valencia"

Tal y como ha publicado Superdeporte hace unas horas, Enzo Barrenechea ha estado presente esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna, donde ha visitado a sus excompañeros y ha presenciado la última sesión de entrenamiento de la semana del equipo que dirige Carlos Corberán. El centrocampista, que vistió la temporada pasada la elástica blanquinegra ha aprovechado el parón de selecciones para regresar a la capital del Túria y así visitar a su hermano, que reside aquí, y a su exequipo.

El jugador del Benfica ha estado casi tres horas dentro de las instalaciones del club, donde se ha reencontrado con sus excompañeros y el cuerpo técnico e, incluso, se ha llegado a fotografiar con algunos de ellos. Hugo Duro ha compartido un selfie en la red social Instagram en la que se ve a ambos sonrientes.

Enzo Barrenechea visita a sus excompañeros. / Daniel Tortajada

A su salida del complejo deportivo del Valencia CF, Enzo Barrenechea ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. "Llegué ayer, vine de sorpresa y sin duda que cada vez que vengo me gusta pasar a saludar a mis compañeros, a mucha gente con la que viví un año muy lindo", ha establecido el centrocampista argentino sobre su presencia en Paterna.

Acerca de equipo actual, Barrenechea ha esclarecido que vive "el día a día. Hoy pertenezco al Benfica y estoy muy feliz allí". Y es que fue el equipo luso el que ganó la batalla para hacerse con los servicios del ex del Aston Villa. Las 'águilas' abonaron tres millones de euros por una cesión que incluye una compra obligatoria de 12 millones más, unas cifras inalcanzables para el Valencia a día de hoy.

Confianza en el equipo

Ante la situación que esta temporada está atravesando la plantilla dirigida por Corberán, Barrenechea ha asegurado que confía plenamente en la plantilla y que cree que vendrán "momentos mejores". "Sin duda, No dudo de eso", ha afirmado el exvalencianista cuando ha sido preguntado por si ve capaz al equipo de darle la vuelta a la situación, tal y como el equipo ya hizo la temporada pasada, con él en el equipo.

Un capítulo más de la historia entre Enzo Barrenechea y el Valencia CF. El centrocampista le bastó menos de un año en la capital del Túria para enamorarse del club y de su afición. Hoy, lo ha vuelto a dejar claro: "Yo también le tengo un cariño grande a la afición del Valencia", ha declarado el futbolista.

Declaraciones completas