Enzo Barrenechea visita a sus excompañeros

Una cara conocida ha visitado esta mañana a sus excompañeros. Enzo Barrenechea, centrocampista que la temporada pasada defendió la elástica valencianista en calidad de cedido, ha aprovechado el parón de selecciones para regresar a la ciudad deportiva de Paterna y reencontrarse con el vestuario dirigido por Carlos Corberán, que hoy ha completado el último entrenamiento de la semana.

Un capítulo más de la historia entre Enzo Barrenechea y el Valencia CF. El centrocampista le bastó menos de un año en la capital del Túria para enamorarse del club y de su afición. El flechazo fue mutuo. Al argentino le costó hacerse un hueco en la plantilla durante los primeros meses de su préstamo, pero una vez lo consiguió, se convirtió en insustituible.

Como blanquinegro, Enzo disputó un total de 33 partidos en los que sumó un gol y anotó dos asistencias. Su participación en la segunda mitad de temporada fue clave para la permanencia del cuadro de Mestalla. Bajo las órdenes de Corberán, el argentino fue titular en 17 de los 18 encuentros en los que estuvo disponible para el técnico de Cheste.

Un quiero y no puedo

En verano, el Valencia CF tanteó las opciones para efectuar el regreso del argentino, pero las exigencias económicas del Aston Villa dejaron prácticamente fuera del radar al equipo valencianista. Durante las vacaciones, Barrenechea llegó a dejar constancia de su deseo por regresar al club a través de sus redes sociales, donde publicó algunas fotos entrenando con la ropa del equipo de Mestalla.

Pero finalmente, el destino de Enzo sería el Benfica, que alcanzó un acuerdo con 'los villanos' para que el mediocentro aterrizase en Portugal cedido a cambio de tres millones de euros y una opción de compra obligatoria de 12 millones de euros, unas cifras prácticamente inalcanzables para la actual entidad 'che'.