El Panathinaikos anuncia la llegada de Miguel Ángel Corona

Ya es oficial. Anoche, el Valencia CF emitía un comunicado en el que oficializaba que Miguel Ángel Corona dejaba su puesto de director deportivo de la entidad blanquinegra tras cinco años en el cargo. Poco más de doce horas después, el exsecretario técnico ya tiene nuevo destino, el Panathinaikos griego, que acaba de anunciar su llegada como nuevo director técnico y jefe del departamento de fútbol.

Tal y como Superdeporte informó el pasado tres de noviembre, el CEO de fútbol, Ron Gourlay, estaba trabajando en la reconstrucción de la estructura interna del club. Esta era una de las premisas que se había propuesto el dirigente escocés, que llegó al club con el objetivo de que el Valencia CF "regresase a la élite del fútbol europeo", tal y como estableció el escrito en el que se oficializó su llegada el pasado 29 de mayo.

Poco después se dio a conocer que era la figura del director deportivo, Miguel Ángel Corona, la que más riesgos corría. La situación suscitó el interés del fútbol griego. El Panathinaikos fijó al toledano como uno de sus candidatos para renovar su dirección deportiva y no tardó mucho en alcanzar un acuerdo verbal con él para que pusiese fin a su andadura en el Valencia CF e iniciase una nueva etapa en el fútbol extranjero.

Un comunicado escueto

Su desvinculación con el Valencia CF llegó poco antes de la medianoche de ayer, jueves 13 de noviembre. El club hizo oficial que Corona dejaba su puesto como director deportivo de la entidad de Mestalla en un escrito en el que destacó, por encima de todo, su brevedad. Poco más de dos líneas fueron suficientes para hacer oficial la salida del de Talavera de la Reina: "El Valencia CF anuncia la finalización de su relación contractual con Miguel Ángel Corona. El Club quiere agradecerle su compromiso durante los últimos cinco años y le desea éxito en el futuro", destacó el escrito del club.

Su nuevo destino

Hace escasos minutos, el Panathinaikos ha anunciado la llegada de su nuevo director técnico y jefe del departamento de fútbol. El club griego está en plena remodelación del club tras una mala dinámica en cuanto a resultados y, recientemente, a incorporado a otro 'viejo conocido' del Valencia CF, Rafa Benítez a su proyecto.

El comunicado del Panathinaikos

El Panathinaikos FC anuncia el inicio de su colaboración con Miguel Ángel Corona, quien asumirá de inmediato las funciones de director técnico y jefe del departamento de fútbol del club. Su contratación se enmarca dentro del ambicioso plan de reestructuración del equipo.

El Sr. Corona nació en Talavera de la Reina, España, el 12 de febrero de 1981. Inició su carrera futbolística en las canteras del Real Madrid y la continuó en Zaragoza, Poli Ejido, Albacete y Almería, además de jugar también en Australia. Durante su trayectoria futbolística, estudió Derecho y se licenció en España.

Inmediatamente después de colgar las botas en el verano de 2017, el Sr. Corona asumió el cargo de director deportivo del Almería. En enero de 2020, fue contratado por el Valencia como jefe de ojeadores y, en los años siguientes, ascendió a director técnico y posteriormente a director deportivo del equipo valenciano, puesto que ocupó hasta hace poco.

Damos la bienvenida a Miguel Ángel Corona a la familia Panathinaikos.