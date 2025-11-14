Primer paso en firme de Ron Gourlay como CEO de Fútbol del Valencia

En el Valencia CF los ritmos de acción son lentos, muy lentos, en comparación con el funcionamiento de los clubes profesionales de máximo nivel. Ron Gourlay, CEO de Fútbol, fue anunciado a finales de mayo, fechas en las que suele tenerse un buen trecho de trabajo adelantado para el mercado de verano. Más tarde, hasta julio, con un mes de retraso, el escocés no pisó València. Su plan de reestructuración pasaba por cambios en la secretaría técnica y la salida de Miguel Ángel Corona, director deportivo, para después de la ventana de fichajes en septiembre. Un paso que no se ejecutó hasta este jueves, 13 de noviembre.

Ahora, a menos de dos meses para que bulla de nuevo el mercado, mientras la mayoría de direcciones deportiva de elite, cuentan con buena parte del trabajo avanzado para enero, el Valencia CF está pendiente de materializar el nuevo organigrama ideado por Gourlay. Evidentemente, si no se hace uso del trabajo previo e informes realizados por Corona, el club se obliga a confiar para los fichajes de invierno en la valoración del entrenador, Carlos Corberán. El de Cheste, como se comprobó en verano, es una pieza básica en la confección de la plantilla bajo el modelo pensado por el ejecutivo al que recurrió la familia Lim hace medio año, dos meses después de la asunción de la presidencia por parte de Kiat Lim, hijo del máximo accionista.

Miguel Corona y el Valencia CF han alcanzado un acuerdo para finalizar una relación contractual que era de carácter indefinido desde el ascenso al cargo de director deportivo en 2023. El de Talavera de la Reina, exjugador del Almería y el Real Madrid Castilla, ha estado cinco años en la entidad. Llegó de la mano de César Sánchez en enero de 2020 a la dirección deportiva. En un breve comunicado, el club le agradeció "su compromiso" durante este tiempo y le deseó "éxito" en el futuro, sin añadir más explicaciones.

En su comparecencia pública del 6 de octubre, Gourlay confirmó que estaba estudiando los diferentes departamentos del club, en específico, los estrechamente relacionados con el rendimiento deportivo antes de realizar cambios.

Desde el cierre del mercado de verano, el CEO de Fútbol ha estado estudiando los departamentos del club y los márgenes de maniobra económicos de Meriton, siempre estrechos, antes de hacer las variaciones que tiene en mente. Corona era el principal nombre en la diana. A punto de concretarse un encuentro con los Lim, Gourlay pretende traer a una o dos personas de su confianza para el organigrama deportivo, en el que Corberán tendrá voz y voto con un peso muy importante a la hora de detectar las necesidades del equipo -que el entrenador ya ha trasmitido- y fichar jugadores.

Hans Gillhaus, candidato para la secretaría técnica y 'scouting'

Para la secretaría técnica, entre los candidatos a reforzarla ha destacado el neerlandés Hans Gillhaus, quien incluso ya ha estado por la Ciutat Esportiva de Paterna conociendo las infraestructuras de trabajo tanto del departamento de 'scouting' como de la Academia VCF. Este exjugador del PSV Eindhoven coincidió el pasado con Gourlay en el Al-Ahli de Arabia Saudí, donde Gourlay trató de remodelar las parcelas de la dirección deportiva, precisamente, sin éxito antes de su salida por la puerta de atrás. No obstante, Gillhaus no es el único nombre entre las opciones de Gourlay.

La idea del exejecutivo del Chelsea para el Valencia, según ha trascendido desde el club, consiste también en potenciar el reclutamiento de "talento joven" en mercados extranjeros como, por ejemplo, el sudamericano.

Hans Gillhaus, exjugador neerlandés que ha trabajado en el pasado con Gourlay / SD

En octubre, cuestionado por los cambios, el escocés decía: "Hace unos meses empezamos a estructurar la Academia, el departamento de captación y buscar talento joven, le quedan un par de meses a ese proceso...". Respecto al objetivo para el primer equipo, Gourlay desveló, a pregunta de SUPER, que su plan pasa por devolver al Valencia a la élite europea a través de las próximas cuatro ventanas de fichajes. Es decir, para el verano de 2027.

"La ambición puedo asegurar que la de todas las personas en el club es volver a Europa. Pero eso se tiene que ganar día a día. Queremos devolver al Valencia a glorias pasadas, pero también tenemos el Nou Mestalla a la vuelta de la esquina y queremos tener una gran plantilla para entonces, pero solo tenemos cuatro ventanas de mercado. Ese es el escenario que queremos todos, volver a Europa. Nuestro cometido es mejorar y que se nos juzgue a final de temporada. Entiendo la frustración, pero pido tiempo y lo conseguiremos", argumentó en su mensaje sustancial de aquella rueda de prensa de una hora y cuarenta minutos. ¿Plan o huida hacia delante? El tiempo que pide será, justamente, el que determine la respuesta a la gran pregunta a la que el valencianismo está condenado en bucle.