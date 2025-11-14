Entre el maremágnum desatado por la salida de Miguel Ángel Corona después de casi seis años como principal responsable de los fichajes en el 'local managment' de Peter Lim, la asociación Libertad VCF ha realizado una acción de protesta en el plano social enfocada a visibilizar la alternativa que el club jamás ha contemplado, la de remodelar el actual estadio de Mestalla y mantener la casa del valencianismo desde 1923.

En la noche del jueves la asociación opositora a la gestión de la administración Lim en el Valencia CF desveló, mediante imágenes en redes sociales, que ha contratado un panel publicitario en la Avenida de Aragón, sede del estadio, en el que se promociona la reforma de Mestalla bajo el lema: "Quedar-nos en Mestalla és possible".

Tanto Libertad VCF como anteriormente otra de las asociaciones más activas en la defensa de los valores valencianistas frente a la deriva en la que los Lim han conducido al Valencia, 'Últimes Vesprades a Mestalla', han tratado de concienciar a la afición de la conveniencia de una reforma integral del actual campo que combine razones de ahorro económico con las emocionales e identitarias como símbolo del equipo competitivo en épocas de gloria.

El cartel se halla situado en la Avenida de Aragón 29, en la salida del metro frente al estadio de Mestalla, y estará presente y a la vista de los viandantes y conductores durante los próximos tres meses. La iniciativa ha sido sufragada con el esfuerzo económico de los directivos de Libertad VCF.

Objetivo: revivir el "debate robado"

Con este mensaje, Libertad VCF pretende que el "debate" sobre el estadio, que consideran "robado" porque no se ha expuesto a la opinión pública por parte del club y los políticos, esté en la calle. Ofrecer otra opción a la construcción del Nou Mestalla. Está acompañado de una imagen de la simulación del proyecto de la hipotética reforma y con la dirección del sitio web en el que se dan todos los detalles del mismo: www.SempreMestalla.com.

Finalmente, Libertad publicó la fotografía del panel en sus perfiles en redes sociales acompañada de esta idea: "No hay mejor lugar para denunciar este despropósito que el propio Mestalla".