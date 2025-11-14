SOLIDARIDAD
El Valencia CF y la Fundación Asindown Valencia presentan su calendario benéfico
En la elaboración han participado además de los jugadores de las primeras plantillas leyendas como Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Angulo o Andrés Palop
El Valencia CF y la Fundación Asindown han presentado su habitual calendario benéfico, que este año cumple su vigésimo aniversario y en cuya elaboración esta vez han participado además de los jugadores de las primeras plantillas leyendas como Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Angulo o Andrés Palop.
"Este proyecto contribuye de forma directa al desarrollo y mantenimiento de todas las áreas de Asindown, ofreciendo a las familias y a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual todos los apoyos y servicios necesarios para acompañarles en cada etapa de su vida", explicó el Valencia en el comunicado.
Beneficios solidarios
El pack 'Genéticamente Rebeldes 2026', con una cantidad de 10 euros como donativo recomendado, incluye esta edición un calendario de gran formato junto con una colección de cromos conmemorativos de jugadores del Valencia y un calendario de mesa.
Ya a la venta en las Tiendas Oficiales VCF por 10€, lo recaudado irá destinado a ayudar a las familias y personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
