El delantero del Valencia CF Juvenil B Ismail El Aoud continua avanzando rondas en el Mundial Sub-17 de Qatar. La selección marroquí ha vencido en penaltis a la selección estadonidense, con nombres como Cavan Sullivan. El combinado africano llegaba con grandes sensaciones tras vencer 16-0 a Nueva Caledonia, aunque su inicio no de torneo no ha sido bueno perdiendo su primer partido por 2-0 ante Japón y luego cayendo por 6-0 ante Portugal, resultados que dejaron una huella imborrable en los jugadores."El primer partido nos afectó psicológicamente. Ni siquiera quiero hablar del segundo [partido]...", admitió [Nabil] Baha. "Después, en el hotel, fue difícil levantar el ánimo del grupo, ser positivo, decirles a los jugadores que aún podían lograr algo después de dos derrotas. El aspecto psicológico fue importante y creo que hoy marcó la diferencia".

Estados Unidos logrando 9/9 en la fase de grupos se estaba postulando como una de las favoritas del Mundial, pero Marruecos ha sido capaz de dar la vuelta a los pronositcos y al resultado.

Estados Unidos 1-1 Marruecos

El encuentro ha estado más parejo de lo esperado. Ambos combinados han tenido sus oportunidades, aunque Estados Unidos ha sabido aprovechar mejor esas ocasiones en la primera parte. En el minuto 21, Jude Terry ha adelantado a su selección con asistencia de Sullivan. El mediocentro ha rcibido un pase atras y la defensa marroquí no ha podido blocar el pase a la red.

Durante el resto del partido ha estado igual de cerca el segundo de Estados Unidos que el primero de Marruecos, pero el 1-0 parecía que iba a ser el resultado final. Hasta que en el minuto 89, Abdellah Ouazane, recien ingresado, ha realizado una jugada individual para empatar el partido, llevandolo a los penaltis.

La tanda ha caido del lado aficano. Marruecos sólo ha fallado un penalti (Ahmed Mouhoub), mientras que Estados Unidos ha errado en dos ocasiones (Cooper Sanchez y Máximo Carrizo). Ismail El Aoud, jugador del Juvenil B del Valencia CF, ha sido clave en la tanda marcando el segundo.

El delantero del VCF Juvenil B Ismail El Aoud / SD

Rival en Octavos

Marruecos ya conoce rival para octavos de final del Mundial Sub 17. Se medirá a la selección de Malí, que viene de vencer a Zambia por 3-1. Tras ganar hace unos meses la Copa Africana de Naciones Sub-17 y más recientemente la Copa Mundial Sub-20, Marruecos busca seguir consiguiendo aumentando su palmarés.