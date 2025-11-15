De compañeros y amigos en Florencia a rivales en Mestalla

El derbi de València el próximo viernes en Mestalla será un partido especial para los argentinos Lucas Beltrán y Matías Moreno, nacidos ambos en Córdoba (Argentina), y que tras haber forjado una sólida amistad la temporada pasada en la Fiorentina italiana juegan ahora cedidos en el Valencia y el Levante, respectivamente.

Tanto Beltrán como Matías Moreno llegan, además, asentados en el once inicial de sus respectivos equipos y podrían verse las caras desde el inicio del encuentro correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports y al que el Levante llega con un punto menos que el rival y en puestos de descenso.

Los dos futbolistas nacieron en Córdoba (Argentina), aunque Beltrán es de 2001 y su compatriota es dos años más joven. No coincidieron, sin embargo, en su etapa de formación, ya que Beltrán empezó en las categorías inferiores de Instituto de Córdoba y, muy pronto, el delantero se marchó a River Plate.

Matías Moreno es un central criado en Belgrano, uno de los históricos de Córdoba, y con el que debutó con el primer equipo en julio de 2023. Solo un año más tarde la Fiorentina, después de haber jugado únicamente 36 partidos con la camiseta celeste, abonó unos cinco millones de euros y el joven central arrancó su aventura en el fútbol europeo.

Fichados por la Fiorentina

No se conocieron personalmente hasta la llegada de Matías a Florencia, donde se encontró con Beltrán, por quien el conjunto italiano había pagado casi 13 millones de euros a River Plate en 2023. Y el delantero hizo de gran anfitrión al recién llegado.

Beltrán, que en el Valencia todavía no ha marcado después de haber participado en nueve partidos, disputó 98 encuentros con la Fiorentina, anotó 16 goles y dio 9 asistencias entre las temporadas 23-24 y 24-25.

Menor participación tuvo Matías Moreno el curso pasado en Florencia. Su entonces entrenador, Raffaele Palladino, apenas contó con el defensor argentino, que no conocía el idioma ni el fútbol italiano. El central disputó en total 12 encuentros: cuatro de la Serie A y ocho en la Conference League para un global de 545 minutos durante la temporada 24-25.

Reencontrados en Valencia

En Valencia fue al revés que en Florencia y Matías hizo de 'cicerone' de Beltrán, que llegó en las últimas horas del mercado de fichajes. En la capital valenciana han consolidado su amistad, son numerosas las conversaciones telefónicas entre ambos y en las redes sociales de ambos han compartido, sobre todo en su etapa en Florencia, algunas fotografías juntos.

El cambio de equipo y de país le ha sentado quizás mejor a Matías Moreno. Le costó entrar en el once por una lesión muscular sufrida en pretemporada, pero ha sido titular en ocho de las once jornadas del campeonato en Primera División y el Levante tiene una opción de compra no obligatoria al final de temporada.

Asentado en el eje de la zaga del Levante, a Matías Moreno le tocará defender el próximo viernes a su compatriota, siempre que Beltrán se mantenga en el once del Valencia. Será la primera vez que se enfrenten, pues pese a su pasado común en la liga argentina nunca se han visto cara a cara sobre un terreno de juego.