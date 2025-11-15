Detenidos dos miembros de 'Indar Gorri' por agredir a tres aficionados del Valencia

La Policía Nacional ha detenido a dos miembros de 'Indar Gorri' como supuestos autores de la agresión a tres aficionados del Valencia en las inmediaciones de El Sadar una vez finalizado el partido que enfrentó al Club Altético Osasuna y al Valencia C.F. el pasado 24 de agosto.

Además, hay otros cuatro identificados por su posible relación con los hechos y a todos ellos se les imputan delitos de robo con violencia, lesiones y delito de odio, informa la policía en un comunicado.

Sobre las 19:00 horas, al finalizar el partido, las víctimas se dirigieron hacia el coche que tenían aparcado en las inmediaciones del estadio de El Sadar, momento en el que, según relata la policía, un grupo de individuos pertenecientes al 'Indar Gorri' les interceptó a la altura de la Plaza Aizagerría y comenzó a agredirles, llegando a propinarles patadas y puñetazos incluso cuando estaban en el suelo.

Traumatismo cráneo facial y cervical

A causa de estos golpes una de las víctimas tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo cráneo facial y cervical con herida abierta que le produjo amnesia parcial y pérdida de consciencia.

Los otros dos aficionados del Valencia que le acompañaban presentaron lesiones de menor entidad pero fueron igualmente agredidos.

Sin mediar palabra

En la denuncia las víctimas manifestaron que no habían mediado palabra con sus agresores, siendo reconocidas como simpatizantes del Valencia C.F. por su indumentaria y prendas de apoyo a este equipo.

Por su parte, aficionados de Osasuna que se percataron de la agresión solicitaron asistencia médica y policial de las unidades presentes en la zona para los agredidos.

Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona. La investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra