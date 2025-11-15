Historias del derbi: '2004, el año más feliz de la Valencia futbolística'

La ‘Valencia futbolística’ nunca fue más feliz que el verano de 2004. Sus dos equipos, Valencia CF y Levante UD, emblema balompédico de esta tierra tocaron el cielo semanas antes de las vacaciones, disparando la ilusión y la felicidad en cada peña, cada barrio y en dos estadios, separados por apenas 1’64 kilómetros en en línea recta, que vertebran la pasión valenciana por este deporte. El conjunto de Mestalla alcanzó la gloria con su histórico ‘doblete’ mientras que el cuadro blaugrana cosechó el ascenso más celebrado de su historia, el que le devolvió a Primera División 40 años más tarde.

El año 2004 fue el punto de partida para devolverle al derbi la entidad perdida. Porque ambos clubes llegaron eufóricos y porque en el caso del Levante, a pesar de que esa primera experiencia solamente durase una temporada, fue el curso en el que supo qué tipo de club quería ser, uno que hiciese de Primera División su hábitat natural, el lugar al que volver a toda costa tras sus cuatro descensos posteriores.

El Valencia, por su parte, tocó un techo deportivo que no ha vuelto a ser capaz de replicar, aunque pasó una década intentándolo, siendo un equipo acostumbrado a jugar la Champions League y tercero en discordia en la Liga Española. Los de Mestalla se llevaron del ‘doblete’ -culminado ese mismo verano con la Supercopa de Europa- la consagración del estatus de equipo grande a nivel continental, un orgullo para la ciudad.

Devolvió el derbi a la élite

El derbi volvió a escena en Primera División 40 años más tarde. El último disputado antes del feliz 2004 tuvo lugar en 1965, todavía en el estadio de Vallejo y con victoria levantinista por dos goles a uno. Hasta entonces, de hecho, solamente se habían jugado cuatro derbis en Primera, los de las temporadas 63-64 y 64-65… Pero la realidad es bien distinta desde aquel año: Valencia CF y Levante UD se han visto desde 2004 las caras hasta 28 veces en la máxima categoría del fútbol nacional.

El primer partido después del regreso granota a la élite tuvo el mismo resultado que el de cuatro décadas atrás, pero esta vez con ventaja para los valencianistas, que se impusieron por dos goles a uno (tantos de Mista, Baraja y Congo) ante 50.000 personas en Mestalla, mientras que en la vuelta en el Ciutat de Valencia el encuentro acabó como empezó: con empate a cero en el marcador ante cerca de 20.000 espectadores.

Derbi entre el Valencia CF y el Levante UD en 2005, el primero tras el ascenso / VCF

La ‘Valencia Futbolística’ se volcó con el regreso de un partido clásico en los albores de ambas entidades con dos asistencias masivas a los estadios que, de forma combinada, rozaron los 70.000 espectadores en las gradas. Dos fiestas del fútbol de esta ciudad que ha tenido 26 entregas más desde entonces. El balance total en Primera es de 15 victorias valencanistas, ocho levantinistas y nueve empates.

El Valencia, mejor club del mundo

En primer lugar, 2004 fue el año en que el Valencia fue nombrado ‘Mejor club del mundo’ por el IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol). El conjunto de Mestalla, que venía de un inicio de siglo dorado con la conquista de la primera liga y las dos finales de Champions después de cerrar el milenio anterior con la Copa de la Cartuja, era a las órdenes de Rafa Benítez el gran rival a batir por todos los contendientes del campeonato español, unas expectativas que no fue capaz de colmar a final de temporada.

Los jugadores del Valencia CF brindando los dos trofeos a Mestalla / JM López

El ascenso más ‘preciado’

El 5 de junio de 2004, el combinado liderado por Manolo Preciado venció, con remontada incluida, al Xerez CF (2-1) y puso el colofón a un año para el recuerdo. Más de 2000 aficionados granotas se desplazaron a tierras andaluzas para vivir un auténtico hito, el regreso a la élite de un club que en los años inmediatamente anteriores trabajó sin descanso con esa idea, haciendo una serie de fichajes que le convirtieron en uno de los favoritos para ascender y de la mano del entrenador santanderino, lo consiguió. Segunda División ya no era un techo de cristal para un club que, desde entonces, ha estado 14 temporadas (15 con la actual) en Primera División y siete en la categoría de plata. 2004 cambió la realidad y la mentalidad granota para siempre.