El Puchades se engalana para el derbi: Valencia y Villarreal buscan el golpe definitivo en la zona alta

El estadio Antonio Puchades vivirá este sábado (18:00h) uno de esos encuentros que trascienden la simple clasificación. El ‘Partido Teika’ llega en el momento justo para dos equipos que han firmado un notable inicio liguero y que ya se conocen bien esta temporada. El Valencia CF Femenino, cuarto con 16 puntos, encadena cuatro jornadas sumando (ocho puntos de los últimos doce) y quiere convertir su buen estado de forma en un impulso ante su gente. El Villarreal CF, tercero con 17 y solo uno por encima, aterriza en el derbi con la ambición que le caracteriza y la confianza de un bloque que sabe competir en cualquier escenario.

Ambos conjuntos ya han cruzado caminos en dos ocasiones en este inicio de curso, con reparto de alegrías: en el II Trofeo TM la victoria fue del submarino (0-1), mientras que en Copa de SM la Reina el triunfo cayó del lado valencianista (1-3). Duelo equilibrado, con narrativa, con rivalidad sana… y con aroma a gran cita.

El Puchades, preparado para una tarde grande

El ambiente será protagonista. El Puchades, que siempre responde en las grandes tardes, promete vestirse de gala para el derbi con aplaudidores y un impulso extra desde la grada. Los dos equipos llegan con necesidad competitiva, pero también con la ilusión de consolidarse en la zona alta en una Primera Federación 25-26 cada vez más igualada.

Para las de Mikel Crespo, el reto pasa por mantener el ritmo de juego y la fiabilidad que han mostrado en las últimas semanas: un Valencia reconocible, dinámico y sólido que viene traduciendo su crecimiento en puntos y sensaciones. El Villarreal de Jordi Ferriols, por su parte, exhibe una versión madura, con personalidad y equilibrio, capaz de manejar ventajas cortas y de acelerar cuando el partido lo exige.

El Valencia Femenino celebra un gol en el último enfrentamiento liguero / Valencia CF

El derbi se presenta, así, como un choque de detalles, de lectura táctica y de pegada en áreas. Un encuentro que puede definir inercias y que llega en el mejor momento posible: dos equipos en forma, una grada entregada y una rivalidad que siempre eleva el espectáculo. Todo apunta a una tarde intensa, vibrante y a la altura del cartel. El Puchades lo tiene claro: este sábado toca disfrutar del fútbol.