El Valencia CF se lleva el derbi en el Puchades

El 'Partido Teika' entre Valencia CF Femenino y Villarreal CF dejó la victoria en el Puchades gracias al gol de Marcano en el minuto 94. Un triunfo merecido para las de Mikel Crespo, que pusieron mucho más sobre el campo que las de Jordi Ferriols.

El comienzo fue precipitado por parte de ambos equipos, con exceso de ganas, pero poco acierto. Las 22 futbolistas intentaban imponerse en sus respectivas parcelas, aunque la igualdad era la nota predominante.

Partida de ajedrez

Jana y Quesada vivían con relatividad tranquilidad el partido. Las intenciones ofensivas de locales y visitantes se topaban contra el buen posicionamiento rival. Sí encontraba el Valencia CF Femenino una grieta en el muro amarillo por banda derecha de ataque, gracias a M. Martí y sus virtudes como extremo. Minuto 30 de encuentro.

Durante los últimos 15, subían la presión las del Puchades para incomodar la salida de balón del Villarreal, consiguiendo poner en apuros a estas, si bien la árbitra pitaba el final de la primera mitad con 0-0.

El Valencia lo intentó en mayor medida

Arrancaba la segunda con las mismas 22 futbolistas. Era el Valencia CF Femenino el equipo que adquiría más protagonismo en este inicio: más control, más posesión, más llegadas... como la de M. Martí en el minuto 57 después de una buena jugada de Rebecca E. Dos después, en área pequeña, las blanquinegras bombardeaban con cinco chuts seguidos el muro del Villarreal CF. Las de Mikel Crespo se habían adueñado de la batuta del envite y las de Jordi Ferriols esperaban su oportunidad a la contra.

En el minuto 75, Lena Pérez probaba con un tiro desde el semicírculo del área grande, intento que Quesada veía como pasaba muy cerca de su poste derecho. Continuaban las valencianistas pisando terreno villarrealense con asiduidad y provocando sucesivos córners. Faltaba que el empeño se transformara en gol.Con cinco para el 90 más añadido, la presencia de las de Mikel Crespo era constante en el área de las de Jordi Ferriols. Una presencia que acabaría convirtiéndose en el ansiado y muy merecido 1-0 con tanto de Marcano en el minuto 94. El triunfo de quedaba en el Puchades.

FICHA TÉCNICA

1 – Valencia CF: Jana, Lena Pérez, Nazareth, Gema, Marcano, Rebecca E., Mbadi C., Pauleta (c) (Mascarell, min.82), Tere (Ferrato, min.70), M. Martí (Esther, min.70), Recio (Tamarit, min.58).

0 – Villarreal CF: M. Quesada, I. Miguélez (Estupiñán, min.72), Cienfu, María, S. Medina (Querol, min.82), Paulsen, Nerea, Moreira, Lauris, Alexia Jr. (Luna Figols, min.72), Aixa.

Goles: 1-0, Marcano (min.90+4).

Árbitras: principal, Mª de los Ángeles Fernández; asistente 1, Marta García; asistente 2, Alicia Galán. Tarjeta amarilla para María (min.28), Pauleta (min.45+1) y Nerea (min.67).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 10 de la Primera Federación Iberdrola 25-26, celebrado en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF ante 492 espectadores.