El VCF Mestalla busca el despegue desde el lugar más difícil

El Valencia CF Mestalla se encuentra parado en la pista de despegue. Miguel Ángel Angulo y los jugadores están tratando de hacer volar a un equipo que, por ciertas averías técnicas en forma de errores defensivos, no es capaz de alzar el vuelo a pesar de que la 'carcasa' está lista para surcar los cielos y de hacerlo además a buena velocidad. Este finde tratará de poner al fin en funcionamiento ese motor de arraque... desde una pista pequeña y posibilidad de turbulencias: el estadio del líder, el Poblense.

Porque tan cierto es que los valencianistas acumulan cuatro partidos sin perder, como que solamente han ganado uno de ellos. El segundo equipo del Valencia CF marca goles, desarrolla un juego atractivo y con ocasiones, pero su incapacidad para cerrar la portería le está costando muchos puntos. Demasiados.

Valencia Mestalla - Andratx / @ce_andratx / X

Cerrar la portería para rentabilizar los goles

Los de Angulo también lo acariciaron hace una semana frente al Andratx con dos goles que, al igual que en Torrent, parecían encarrilar la victoria para los valencianistas... Que finalmente vieron como los baleares eran capaces de empatar la contienda y frustrar sus planes de huida de la zona de descenso.

Este domingo lo tendrán todavía más complicado, pero el filial quiere dar un paso al frente a nivel defensivo y jugar en casa del líder es una oportunidad muy buena para dar, al fin, un golpe encima de la mesa y conseguir la tan ansiada victoria que le cambie el panorama.

Al habla Víctor Jr.

De cara a este encuentro, el centrocampista del VCF Mestalla Víctor Jr, comentaba: “Sabemos que vamos al campo del líder, que recibe pocos goles, pero vamos allí a buscar la victoria, a buscar la dinámica positiva que necesitamos. Estamos con muchas ganas y con mucha ilusión de que llegue ya el fin de semana”. A lo que añadía: “El equipo está mucho mejor de cara a la portería rival y sabemos que nos hace falta esa solidez defensiva que seguimos buscando. Es algo de todo el equipo y vamos a intentar corregirlo en estos partidos que nos vienen antes de Navidad”.