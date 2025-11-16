Amistad y valencianismo, en la lucha contra el cáncer

Francisco ‘Paco’ Pérez es un gran aficionado del Valencia CF que padece cáncer de pulmón y una de sus grandes ilusiones era poder ir al Camp de Mestalla con sus dos hijos. Sus amigos hicieron este sueño realidad, releva en una emotiva historia la página web del club.

"Todo esto ha venido por nuestro amigo Paco que, por desgracia, ha caído muy enfermo y como es muy valencianista, hablamos los amigos con el Valencia CF, que se han portado muy bien, y nos han dado unas entradas para que cumpla su ilusión de venir con sus dos hijos al fútbol, tiene cáncer de pulmón y se le ha extendido mucho", explica Pascual Carrasco, amigo de Paco.

De vuelta a Mestalla tras "mucho tiempo sin venir"

Sus amigos ‘de toda la vida’ quisieron regalarle a la familia esta experiencia inolvidable en el feudo valencianista para el partido ante el Real Betis. "Cuando le dimos las entradas por sorpresa se alegró y se emocionó mucho", indica Manuel Solera, amigo de Paco.

Paco, junto a familiares y amigos en las puertas de Mestalla hace una semana / VCF Media

Unos momentos especiales e inolvidables. "Soy del Valencia CF, llevaba mucho tiempo sin venir y quería que mis hijos lo vieran. Me han operado de un tumor en la cabeza y le dije a mis amigos que me haría ilusión venir a Mestalla con mis hijos. En mi pueblo me hicieron un homenaje con casi 2000 personas. Estar aquí con mis hijos es una ilusión", cuenta Francisco Pérez.