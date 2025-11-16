André Almeida, el volante con el que Corberán quiere conducir la reacción del Valencia

El mejor partido del Valencia CF en lo que va de temporada, para desgracia del valencianismo, no acabó en victoria. Sin embargo, la cita de hace una semana frente al Betis, que concluyó con empate a un gol, dejó la impresión de que el entrenador y el equipo han dibujado un camino por el salir en las próximas jornadas de los abismos de la clasificación. Y, sobre todo, nombres propios en los que podría cimentarse la construcción de un Valencia más competitivo tras el último parón de la temporada. Entre ellos, el del centrocampista André Almeida.

Desde el 20 de septiembre, mediante un 2-0 en casa contra el Athletic Club, el conjunto de Carlos Corberán no conoce la victoria en la Liga. Cerca de dos meses en los que el entrenador ha tratado de dar con la tecla que permita recobrar el juego y los resultados de la segunda vuelta de la pasada campaña. Uno de los últimos movimientos en este sentido se dio el 9 de noviembre en la visita del rival verdiblanco: Almeida reforzó el centro del campo jugando como volante escorado a la izquierda. Pepelu hizo de pivote, ayudando a los centrales en la salida del esférico desde la defensa, y Javi Guerra y el portugués se descolgaron más hacia delante tratando de mejorar la elaboración de juego y las conexiones con los extremos y el delantero, un Lucas Beltrán que participó mucho más como mediapunta que como ariete.

André Almeida respondió con buena nota a la oportunidad brindada por el técnico de Cheste. En los 77 minutos en los que estuvo en el terreno de juego, momento en el que entró en su lugar Dani Raba, el pequeño jugador luso fue un auxilio. Tanto Guerra como Almeida se convirtieron en el faro ofensivo del que el Valencia había carecido con regularidad a lo largo de la temporada. Más allá del segundo tiempo de Girona, donde ese papel lo asumió el de Gilet, o por momentos ante el Getafe en Mestalla, al equipo le ha faltado por sistema esas conexiones que por fin pudieron verse ante los béticos de Manuel Pellegrini.

De hecho, tras los instantes iniciales en los que los sevillanos estuvieron a punto de dar una estocada sangrienta, el equipo se rehizo jugando bien al fútbol, conectando desde atrás hacia delante,y a un ritmo más veloz que el visto hasta la fecha. Así, por ejemplo, llegó la gran ocasión de Arnaut Danjuma en el primer tercio del encuentro. Un pase en profundidad del portugués que permitió al atacante neerlandés presentarse solo en el cara a cara con el portero Álvaro Valles.

Dani Raba entró en el último tramo del Valencia - Betis / LaLiga

Acierto total en pases largos y alta precisión en campo rival

A André se le notó mucho más cómodo en el medio campo. Quizá, ayudado en parte por un Betis que no presionaba enérgicamente en campo rival, el '10' encontró la pelota y supo encararse hacia territorio verdiblanco para progresar con pases acertados a Danjuma, Beltrán, Diego López y su mejor socio, Guerra. Sin duda, una de las claves de la mejoría que tantas semanas ha estado buscando el entrenador. Los datos reafirman, además, las sensaciones que transmitió el fútbol del portugués. 29 de los 34 pases de Almeida fueron precisos. Una precisión del 71 % en cuanto a pases en campo rival (17/24). En largo, incluso, llegó al 100 % con cinco asistencias en cinco intentos.

Durante meses en conversaciones con el club sin éxito por el asunto de su renovación, el hecho de que esta se concretara a finales de septiembre ha influido positivamente en su estado de ánimo. Antes de la renovación, el concurso del portugués fue muy intermitente y, en especial, muy irregular en los ratos en los que le tocó estar en el campo.

Previamente al anuncio, solo jugó 22 minutos ante la Real Sociedad y los últimos diez minutos del Valencia - Athletic. Tras el anuncio del acuerdo, 55 minutos como titular en la derrota a manos del Oviedo, en la que se le señaló desde la grada como a varios de sus compañeros. La crisis alcanzó su punto álgido y en los dos próximos encuentros, André se quedó en el banquillo sin jugar. No obstante, regresó con media hora final en el derbi con el Villarreal, 45 minutos en Madrid como suplente y, por fin, la titularidad exitosa ante el Betis. La segunda de la temporada después de la dolorosa del día del Oviedo. En total, 87 minutos en los tres últimos partidos. Lo mismo que en las nueve jornadas precedentes.

Nuevo cambio de representantes

Lejos del terreno de juego, hace un par de semanas se ha concretado otro cambio en la figura de André Almeida. El centrocampista ha cambiado de agencia de representación. AS1, donde están también futbolistas como Carlos Soler, Stole Dimitrievski, Luis Rioja o Umar Sadiq, se ha hecho con sus servicios de representación. Desde su llegada al Valencia por ocho millones de euros, procedente del Vitória en el verano de 2022, André ha pasado ya por tres agencias diferentes. En septiembre renovó su contrato con el club de Mestalla hasta junio de 2029.