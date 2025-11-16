Cristhian Mosquera vuelve a Paterna

El vínculo de Cristhian Mosquera con el Valencia CF es absoluto. El futbolista alicantino se formó en la cantera valencianista, aterrizó en la élite representando el escudo del murciélago y se marchó este verano con destino al Arsenal para jugar en la élite europea. Su familia sigue viviendo aquí... y su hermano es un futbolista de mucha proyección en la cantera blanquinegra.

Este parón de selecciones, en el que el joven futbolista ha estado convocado también con la Selección Española Sub21, le ha servido para pasar tiempo con su familia y aprovechó para visitar a sus familiares y también para volver a pisar el césped en el que se formó como jugador.

Su hermano sigue con la saga

Mosquera estuvo en la Ciudad Deportiva de Paterna viendo el partido de su hermano Yulian que, a sus 14 años, ya le supera en estatura a juzgar por las imágenes y que ya se ha estrenado también como internacional en las categorías inferiores de La Roja.

Cristhian Mosquera junto con su hermano en Paterna / SD

El futbolista del Arsenal compartió unas imágenes desde el césped de uno de los campos de Paterna y otra con su hermano después de su partido antes de viajar de nuevo a Londres para preparar los próximos encuentros a las órdenes de Mikel Arteta.

Gran aterrizaje en el Arsenal

A pesar de la alargada sombra de Saliba y Gabriel, el canterano valencianista ha vivido un gran arranque en su andadura como jugador del Arsenal. A mediados de noviembre ya ha jugado hasta 12 partidos con la elástica 'gunner' y tres de ellos han sido en UEFA Champions League y con él sobre el campo los londinenses solo han perido frente al Liverpool.

La crítica en Inglaterra le está elevando como central de lo más prometedor y con capacidad para ser titular en el Arsenal en caso de que alguna de sus dos 'superestrellas' defensivas tenga algún percance. Hace un mes tuvo que sustituir a Saliba y dejó unas impresiones inmejorables.