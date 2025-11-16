Fran Pérez se acuerda del Valencia CF

Fran Pérez, centrocampista valenciano del Rayo Vallecano, declaró que las sensaciones que están teniendo en este primer tramo de temporada son "muy buenas" e incidió en que si los resultados acompañan se verá "a un equipo que va a acabar arriba".

El Rayo Vallecano está realizando un buen primer tramo de temporada. Es duodécimo en LaLiga española con 15 puntos, cinco por encima del descenso, se mantiene en competición en la Copa del Rey y en la Liga Conferencia ha sumado dos victorias y un empate en tres jornadas.

"Tenemos que centrarnos en el día. Las sensaciones son muy buenas y si los resultados acompañan, que estoy convencido de que van a llegar, veremos un Rayo Vallecano que va a acabar arriba", dijo Fran Pérez, que se incorporó esta temporada al equipo madrileño procedente del Valencia.

"No fue fácil salir del Valencia"

"No fue fácil salir del Valencia pero los compañeros me lo han puesto muy sencillo desde el inicio. Tengo ganas de seguir sumando partidos y minutos. Me decanté por este equipo por la confianza que me transmitieron desde el primer minuto. Me hablaron muy bien de este grupo y para mi fue fácil decidirme", comentó el futbolista del Rayo en una entrevista de Digi difundida por el club.