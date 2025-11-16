Rafa Mir: "Corberán es uno de los mejores entrenadores que he tenido"

El Valencia CF es uno de los puntos sobre los que gira la última entrevista en prensa de Rafa Mir, concedida a 'Alicante Plaza'. Acusado de agresión sexual con acceso carnal por una joven valenciana, mientras termina la fase de instrucción y a la espera del juicio, el delantero murciano ha encontrado en el Elche CF el espacio en la Liga que había perdido en las dos últimas temporadas.

Cuando habla, Mir lo hace con buenas palabras hacia el Valencia, club al que se siente vinculado desde su paso por la Academia VCF en el pasado. "Es un club al que le tengo mucho cariño. He pasado ocho años de mi vida allí y le estaré eternamente agradecido por todo lo que me ha enseñado e inculcado", dice.

Lo sucedido a finales de agosto de 2024, cuando tras una noche de fiesta una joven le denunció por supuesta agresión sexual con acceso carnal, terminó por reducir al mínimo su participación en el Valencia. Rubén Baraja apostó fuerte por su regreso, cedido por el Sevilla FC, pero perdió posteriormente la confianza en él. A las órdenes de Carlos Corberán las cosas apenas cambiaron, aunque en la recta final de la temporada reapareció con algunos minutos de juego. De hecho, fue Mir quien cerró el curso valencianista el gol del empate en el estadio del Betis (1-1).

Entre sus respuestas, el delantero ha sorprendido con su valoración sobre el actual técnico del Valencia. "Pues, aunque no tuve continuidad con Corberán, te diré que para mí es uno de los mejores técnicos que he tenido en mi carrera. A nivel de entrenamientos, de conceptos tácticos... me gusta mucho", confiesa el atacante de 28 años.

Centrado en el presente, en el Elche

Rafa Mir insiste en que el de Mestalla "es un club" que considera su "casa", razón por la que justifica lo que peleó para poder ir cedido en el verano de 2024. "Peleé mucho por volver", asegura. Cuestionado sobre el Valencia continúa en su radar, responde: "Ni sí ni no. Ahora mismo estoy centrado en el día a día, en ayudar al Elche con trabajo y goles, corresponder a este gran club su confianza y devolver al franjiverdismo su cariño".

Lo hecho en esta temporada por Mir -cuatro goles en 12 jornadas, en las que ha jugado el 80 % de los minutos- supera con creces lo hecho en las dos anteriores con Valencia y Sevilla. Ahora no se marca una cifra de goles. "Solo estoy mentalizado en ayudar, ya sea con goles, asistencias... con trabajo. Lo único importante es que mi equipo gane partidos y que sirva para estar en las posiciones tranquilas de la tabla", añade.

Opción de compra de cuatro millones para el Elche

El murciano indica que eligió al Elche después de conversar con el técnico, Eder Sarabia, pese a que "tenía diferentes opciones". "A la vista está que no me arrepiento", agrega. Los ilicitanos cuentan con una opción de compra de cuatro millones. ¿Le gustaría que fuese ejecutada y dejar Sevilla por Elche definitivamente? "No pienso en el futuro, me centro en el siguiente partido, en demostrar el jugador que soy. Cuando llegue la hora veremos qué ocurre, hoy eso no ocupa espacio en mi cabeza", contesta.

"Con ganas de que llegue el juicio"

Lo que sí lo ocupa es el proceso judicial en el que se ve envuelto. Mir asegura estar "satisfecho con la fase de instrucción" y con ganas de afrontar el juicio. "Estoy muy tranquilo, deseando que llegue", apunta, reafirmando lo dicho por su abogado recientemente, que está "fuerte y preparado" para lo que le espera en el Juzgado y sus palabras de días atrás.