El VCF Mestalla cae por la mínima ante el UD Poblense
Los de Angulo pierden 1-0 y se sitúan 17º a cinco puntos de la permanencia
El VCF Mestalla ha disputado este domingo 16 de noviembre la jornada 11 del grupo 3 de Segunda Federación ante el Poblense. El equipo balear recibía al filial valencianista como líder de la competición y como el equipo menos goleado del grupo. El encuentro, disputado en el Municipal de Sa Pobla ha finalizado 1-0, en un partido serio del equipo de Angulo, sin conceder demasiadas opciones al líder del grupo. Contra los mejores no puedes fallar y en un mal rechace del Valencia, el Poblense se ha llevado el partido en el ecuador de la segunda mitad.
Primera parte
El encuentro se mantuvo equilibrado en los primeros minutos, con un VCF Mestalla que intentaba hacerse con el dominio del balón, pero sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. En el minuto 15 hubo una primera aproximación de peligro de Mario Guilabert a la que reaccionó la UD. Durante la primera parte los de Angulo tuvieron más de una ocasión, pero no estuvieron acertados cara a portería. Además, mostraron una gran solidez defensiva en las acciones del Poblense, que intentó hacer daño a balón parado.
Segunda parte
Los locales salieron con una marcha más en la segunda mitad, encadenando dos ocasiones claras de gol, que obligaron a Vicent Abril a intervenir. Cuando parecía que el VCF Mestalla igualaba a su rival con dos ocasiones seguidas de Víctor Jr y Mario Domínguez, Joan Prohens aprovechó un mal rechace de la defensa para adelantar al UD Poblense.
La entrada de Aimar fue una señal clara de que el filial buscaba reaccionar de forma rápida y tratar de igualar el marcador. Aunque durante los últimos minutos tuvieron presencia en área rival, el Mestalla no pudo lograr el empate y volver a Paterna sumando algún punto.
La derrota deja al VCF Mestalla 17º con ocho puntos a cinco del Barbastro que cierra la zona de descenso en el puesto de playoff de permanencia.
