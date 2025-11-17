Valencia CF: Academia de supervivencia

La Academia VCF se ha convertido durante el último lustro en fuente primaria de ingresos del club junto con los derechos de televisión. Los jugadores de la casa han sido no solo los responsables principales de que el Valencia pueda cuadrar a duras penas los balances anuales, sino que lo son también de sostener la caída de valor de la plantilla e, incluso, de haber mantenido la categoría en 2023 y 2025.

Este lunes se han conocido las cuentas anuales del Valencia CF, en las que la auditora Ernst & Young detalla en su informe que en concepto de traspasos de futbolistas se ha ingresado un total de 25,4 millones de euros para el presupuesto 2025/26. Una cantidad íntegramente consolidada mediante las ventas de tres canteranos: Cristhian Mosquera (Arsenal), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven) y Fran Pérez (Rayo Vallecano). Algo menos de 15 millones fijos por el central hispanocolombiano, 9,7 millones en caso del hispanopolaco, y en torno a un millón por la salida a Vallecas del valenciano, hijo de Rufete.

De los 30 de Mamardashvili, a los 25 por Mosquera, Yarek y Fran

El balance del curso 24/25, asimismo, el capítulo de ventas estuvo capitalizado por el georgiano Giorgi Mamardashvili, fichado en el verano de 2021 por los directores de la Academia VCF para reforzar el equipo filial. Si bien, en la pretemporada José Bordalás decidió quedárselo en el primer equipo para compensar las bajas por lesión de Jaume Domènech y Jasper Cillessen. Esta campaña el portero de la selección de Georgia se ha estrenado en el Liverpool tras dejar en las arcas valencianistas 30 millones de euros.

En el periplo de casi seis años con Miguel Corona al frente de la secretaría técnica, o la dirección deportiva, el equipo terminó todos los cursos fuera de las competiciones europeas, un factor que reduce en decenas y decenas de millones de euros la capacidad de ingresos. Una etapa en la que el valor de la plantilla se ha ido disminuyendo, incidiendo indirectamente en los rendimientos de un equipo con menos alternativas y calidad sobre el terreno de juego. De hecho, desde 2021, el Valencia y todos los entrenadores que lo han dirigido no han podido rebasar nunca la barrera de los 50 puntos en 38 jornadas.

Guerra anotó un gol vital al Valladolid (2-1) para la permanencia del Valencia en Primera en 2023 / VCF Media

Descenso en el número de puntos, en la clasificación y, en consecuencia, en los ingresos por competiciones deportivas y por retransmisiones televisivas. Una fatal regla matemática, motivada por gestiones negligentes que han condenado al Valencia a una mediocridad donde la cantera se ha presentado como tabla de salvación. Las apariciones de Javi Guerra, Diego López, fichado del Barça B en 2021 con el mismo 'modus operandi' que Mamardashvili, y Alberto Marí -sobre todo, los dos primeros- resultaron decisivas en la permanencia en Primera de la mano de Rubén Baraja en 2023.

Futbolistas de la casa, esenciales en las reacciones para salvar la categoría

Los canteranos de nueva generación, a los que se unió Mosquera y Fran Pérez, junto con otros como el portero Giorgi o el capitán José Gayà, se convirtieron en hombres clave del equipo que acabó noveno en la campaña 23/24, cerca del medio centenar de puntos y, en especial, de la clasificación para la UEFA Conference League. Aunque, una recta final decepcionante envió al traste cualquier esperanza europea. Un año después se sumó a la causa César Tárrega. El de Aldaia formó una excepcional pareja de centrales con Mosquera -ambos, entre los futbolistas más regulares de la Liga-. Carlos Corberán tomó las riendas en enero para remontar el vuelo de un murciélago herido de muerte, y lo logró con un once tipo en el que se contaban seis jugadores de cantera o firmados en su día para el filial.

La plantilla del Valencia ha perdido más de 260 millones de euros de valor, según datos de 'Transfermarkt', a lo largo del periplo de Miguel Corona como responsable de los fichajes. El bloque del curso 2019/20 estaba valorado en 427 millones, con un buen número de los campeones de Copa de 2019. El de hoy en día, en cambio, lo está en apenas 166,6 millones. Las continúas ventas de canteranos ponen en riesgo los recursos de casa. Aun así, todavía se mantienen en el primer equipo seis futbolistas formados en la Academia VCF o fichados en su día para el filial, como Diego López. Tres de ellos se sitúan en el top 5 de los más valorados del plantel: Javi Guerra, el más valorado de los 23 futbolistas profesionales, con 25 millones; Diego López (15) y César Tárrega (15).

Cinco canteranos valen lo mismo que doce fichajes 'made in' Corona

El valor de los seis canteranos, sumándose los 6 millones de José Gayà, los 3 millones de Jesús Vázquez y los 100 000 euros del portero Cristian Rivero, asciende a 64,1 millones de euros. En total, seis futbolistas de la casa aportan el 38 % del valor de la plantilla, que se completa con 20 % de los cedidos Julen Agirrezabala (15 millones), Lucas Beltrán (10) y Largie Ramazani (7,5), y el 42 % de 14 jugadores con contrato en vigor procedentes de otros clubes directamente para el equipo profesional, la mayoría de ellos, salvo Diakhaby y Thierry, con el sello de Corona. Los mejor valorados de esta lista, Hugo Duro (16), André Almeida (10) y Pepelu (7,5), en la que siguen hasta totalizar 70 millones Ugrinic (7), Santamaría (7), Danjuma (4), Copete (4), Diakhaby (3), Thierry (3), Dimitrievski (2,5), Raba (2,5), Luis Rioja (2), Cömert (2) y Foulquier (1,5).

Miguel Ángel Corona, en su despedida de hace unos días en Paterna / Daniel Tortajada

A todo esto, debe agregarse el dato revelador publicado hace unos días por SUPER en cuanto al balance del ya exdirector deportivo del Valencia. Durante su etapa, desde el verano de 2020 hasta la actualidad, de los más de 230 millones de euros que el club ha ingresado por ventas, únicamente 2,125 millones proceden de traspasos de jugadores que él había traído previamente al club. Casi el 60 % del grueso de lo recaudado ha sido gracias al trabajo de la Academia VCF y los jugadores que de allí salieron hacia el fútbol profesional.

Las ventas de Ferran Torres (33,5), Carlos Soler (18), Yunus Musah (21,2) Koba Koindredi (3), Mamardashvili (30), Mosquera (15+4), Yarek Gasiorowski (9,8) y Fran Pérez (1) suponen 131,5 millones a la espera de nuevas variables, entre las que destacan cuatro millones con el Arsenal por Mosquera. Una suma a la que habría que agregar los cerca de 800 000 euros por derechos de formación de Kang In Lee, una vez que el Mallorca lo traspasó al PSG por 22 millones. En el mercado de 2021, el Valencia de Murrthy y Corona lo había regalado a la entidad bermellona.

Estas cantidades podrían engordarse ligeramente si se contabilizasen cantidades como las del serbio Racic (2,5 millones), traído por Pablo Longoria y que pasó antes por el filial, o derechos de formación de Toni Lato, el acuerdo de venta futura con el Birmingham por Fran Villalba y la salida de Álex Blanco al Como italiano.

El resto de lo ingresado en este último lustro procede de futbolistas contratados en epatas anteriores: Rodrigo Moreno (30 millones), Kondogbia (16), Coquelin y Parejo (9), Wass (2,7), Guedes (32,6), Maxi Gómez (3), Cillessen (1), Jorge Sáenz (0,4)… y los poco más de dos millones recaudados gracias a operaciones de Corona. 1,8 por Marcos André (Valladolid), 225 000 euros por la cesión de Cenk al Colonia, y los 100 000 de la salida de Valera rumbo al Elche. ¡El 1 % del total superior a 230 millones! Un director deportivo que no ofreció soluciones económicas mediante la compra y venta de jugadores, más bien, todo lo contrario.

Facu González aterrizó este verano en el Racing de Santander / Racing

Pendientes de más ingresos a futuro

Finalmente, además de todos estos ingresos y valor dados por jugadores made in Academia VCF, habría que tener en cuenta a jóvenes que no llegaron a disponer de licencia del primer equipo pero un rédito en las arcas del club. Por ejemplo, el central Facu González (1,75 millones / Juventus), que todavía podría generar más por una futura venta o Fran Navarro (2,10 millones / Gil Vicente). Asimismo, hay futbolistas que se marcharon sin reportar una cantidad de traspaso directa, pero sí posibles porcentajes a futuro, como son los casos de Hugo González, Pedro Alemañ, Martín Tejón, Gozi, Ro Abajas...

La escuela está salvando el honor y la economía del Valencia en los duros tiempos de Meriton al mando de la entidad. Una realidad que no esconden las cuentas. Al año que viene habrá que volver a vender por cantidades similares a las de los últimos años, en torno a 30 millones, y los canterano son los que más papeletas tienen.