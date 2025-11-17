El Barça le hace al Athletic la misma 'jugarreta' que al Valencia

Después de un verano de lo más movido con Nico Williams por el medio, el FC Barcelona contraataca al Athletic Club. Los mensajes entre unos y otros no cesaron tras el cierre del mercado, y los catalanes han dado el último 'golpe' a los vascos en el regreso al Camp Nou. El Barcelona no ha hecho el más mínimo esfuerzo para que pueda haber aficionados athleticzales en el partido que ambos equipos jugarán este fin de semana, en concreto, el sábado a las 16:15 horas, en la jornada 13 de la Liga.

El partido supondrá la vuelta del juego al clásico feudo culés varios meses después de la fecha prevista tras las obras de remodelación. De hecho, para mediados de septiembre el Barça ya pensaba en su regreso contra el Valencia en una jornada 4 que tuvo también polémica por el tema de las entradas. Aunque en esta ocasión, contra el Athletic, la 'jugarreta' se antoja aún mucho más grande. Hasta 45000 espectadores se espera en el primer día del nuevo Camp Nou, y ninguno será del Athletic si los culés no rectifican.

Precisamente, después de la presión que hizo el valencianismo, canalizando ese desencanto a través de medios como SUPER, el Barcelona rectificó y cedió un número de entradas al Valencia finalmente en el Johan Cruyff, donde la capacidad roza los 6000 espectadores, 39000 menos que en el Camp Nou.

De esta manera ha explicado el Athletic Club la decisión del Barcelona. Mediante un comunicado que tiene a los aficionados rojiblancos muy enfadados. Las entradas, además, tendrán un precio elevado para la afición local.

Comunicado del Athletic Club

Este es el texto en la web del Athletic: "El FC Barcelona no podrá enviar entradas visitantes al Athletic

El Athletic Club informa de los motivos recibidos por parte del club catalán que le impiden mandar las habituales localidades destinadas a la afición zurigorri. El partido que enfrentará al FC Barcelona y al Athletic Club en el nuevo Spotify Camp Nou este próximo sábado no contará con las entradas habituales destinadas a la afición zurigorri.

Estas son las razones remitidas por el club culé hace unos minutos:

Con la licencia 1B no es posible garantizar la separación, el control y las condiciones mínimas de protección que exige la normativa para acoger afición visitante. Por este motivo, no se puede habilitar un acceso sectorizado y seguro sin acometer algunas mejoras que ya están en marcha y estarán listas en las próximas semanas.

En concreto: