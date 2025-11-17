Entradas agotadas para el Valencia-Levante

Entradas agotadas para el primer Derbi de la ciudad de València esta temporada en LaLiga. El Valencia CF ha anunciado este lunes que ya no quedan entradas a la venta para el compromiso de este viernes entre el conjunto valencianista y el Levante UD en el estadio de Mestalla. El club ha recordado a sus socios que pueden liberar su asiento en caso de no asistir al encuentro y esa es la única vía que queda para aquellos que todavía no han podido hacerse con una entrada para este partido.

La afición granota tenía disponibles un total de 508 entradas para el encuentro de máxima rivalidad contra el Valencia CF con el que arrancará la jornada 13 del campeonato. El precio de cada entrada será de 30 euros, el mismo que para el partido del Ciutat de Valencia en la segunda vuelta, dentro del pacto colectivo de LaLiga.

Pese a jugarse en viernes el encuentro, Mestalla presentará un ambiente de gala para uno de los partidos más esperados para ambas aficiones tras el regreso de los de Julián Calero a Primera División. El choque llega tras una semana sin competición con motivo de los partidos internacionales pero con ambos conjuntos necesitados de puntos para escapar de la zona baja de la clasificación.