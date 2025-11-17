Hugo Duro responde a la rajada de Javi Poves a sus jugadores

Javi Poves es un habitual de las redes sociales por su particular forma de comportarse en la banda, así como su terraplanismo militante. A sus 39 años y tras dejar hace una década el fútbol en activo por no lograr hacerse un hueco en el fútbol profesional, decidió formarse para dar el salto a los banquillos. Lo hizo directo al del Moscardó, de quien también es presidente. Su buen hacer le llevó a ascender a Segunda RFEF, pero este mal inicio de temporada podría terminar costándoles la categoría. Y así ha querido hacerlo ver en la cuenta de X de su equipo, gracias a un vídeo que ronda el millón de visualizaciones.

Poves, primo del exjugador de Villarreal CF o Valencia CF Óscar Telléz, ha querido transmitir su pesar por el mal juego, asegurando que de los 21 goles recibidos en 11 jornadas, la inmensa mayoría son por errores propios. Durante el vídeo, tilda de "aberración" u "otro ridículo más", asegurando a su vez que "no hay esperanza porque estos jugadores no van a ofrecer absolutamente nada".

En su carga contra sus jugadores y técnico, añade: "Yo me dejo mi vida en esto y estos jugadores no dan el nivel. Es un mensaje duro que doy en la jornada 11. Que nadie espere que el Moscardó se mantenga. No son jugadores de esta categoría. Supongo que el malo seré yo... Pero yo estoy en otro nivel".

La respuesta de Hugo Duro

"Hola Javi! Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol. Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches, amigo!", contestó el delantero del Valencia CF.