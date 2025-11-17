La identidad de Corberán pasa por juntar el bloque

Uno de los grandes problemas del Valencia CF esta temporada ha sido la dificultad para encontrar una idea de juego clara y definida, una identidad sobre la que asentar su progreso y bucar los resultados. Contra el Real Betis quizás el equipo encontró su mejor versión a pesar de no ser capaz de encontrar la victroria en base a ser un combinado más compacto y con más voluntad de jugar la pelota que en jornadas anteriores.

Precisamente Carlos Corberán habló de ello en la previa del encuentro frente a los sevillanos, preguntado por el hecho de que su equipo fuese más reconocible y atrevido la temporada pasada, reflexionando que el hecho de que los futbolistas estén más juntos en el campo es clave para poder desarrollar un juego asociativo. Tanto para encontrarse como para recuperar el esférico: "La presión tras pérdida tiene que ver con cómo pierdes la pelota. Cuando estás en campo contrario, es fácil ejercer la presión tras pérdida. Cuando estás en grandes distancias y no junto alrededor de la pelota es más difícil. Cómo atacas influye en la forma de defender. Cada idea de juego conlleva nuevos retos, tenemos que mejorar a nivel defensivo y ofensivo. Queremos ser un equipo valiente, con personalidad y agresivo. A veces lo somos, a veces no tanto. Buscamos los motivos para demostrarlo, es la identidad que queremos mostrar", exponía.

La posición media fue muy reveladora

Revisando las estadísticas y las posiciones medias que tuvo el equipo frente al Betis, ligado al hecho de que Corberán dotó de más presencia de futbolistas en la medular, confirman que contra los béticos el entrenador incidió mucho en esa idea como fórmula para que el Valencia fuese más competitivo y continouo en el partido.

Posicionamiento medio del Valencia CF contra el Real Betis / Sofascore

En este gráfico del portal SofaScore en el que se recoge la posición media de los futbolistas se puede apreciar a la perfección tanto el modelo de juego como esa búsqueda de Corberán de hacer a su equipo moverse en bloque, ofrecer más líneas de pase por dentro y estar en mejor disposición para recuperar el esférico.

El campo muestra tanto esa posición retrasada de Pepelu para sacar el balón jugado como el hecho de que esto permitió jugar más arriba a los laterales, encaragados de ofrecer amplitud al equipo y que la posición media de los extremos (Arnaut Danjuma y Diego López) fue mucho más centrada, así como que le rol de Lucas Beltrán estuvo más cerca de ser el de un centrocampista más que el delantero centro.

Distribución más clara de los roles en el medio

En la medular, de hecho, la distribución de roles también queda clara. Desde la labor de Pepelu ayudando a sacar el balón en línea con los centrales hasta el hecho de que Almeida y Guerra se ofrecían como referencia visible a ambos costados, también del papel algo más cercano a Pepelu del portugués buscando que el de Gilet tuviera más libertad para pisar campo contrario.

Cambio significativo

Son cambios significativos respecto de un equipo que en las últimas jornadas estaba siendo incapaz de imponer su filosofía en el campo, a merced del planteamiento del rival e incapacidad de pasar de los 15 minutos seguidos imponiéndose sobre el césped. También en los que, en la búsqueda de la la famosa 'tecla', el técnico ha venido haciendo muchos cambios en los roles y en el dibujo.