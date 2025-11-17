Karpin explica los motivos por los que deja el Dinamo de Moscú

El entrenador del Dinamo Moscú y de la selección rusa, Valeri Karpin, anunció este lunes su renuncia como técnico del club moscovita.

Karpin, que dirige a la selección rusa desde 2021, tomó también las riendas del Dinamo en verano de 2025. "Quiero expresar mi gratitud a la directiva, a los jugadores, a todo el personal del club y, por supuesto, a la afición del Dinamo", dijo el exjugador del Celta, Real Sociedad y Valencia en un mensaje difundido por la Unión de Fútbol de Rusia. Agregó que el club moscovita "tiene todo lo necesario para seguir adelante y lograr grandes resultados".

Fichaje más caro en la historia del Valencia en 1996

El ruso, nacido en Tallin -capital de Estonia- llegó al Valencia CF en el verano de 1996 por deseo de Luis Aragónes. Fue el elegido para reemplazar a Pedja Mijatovic, que se había marchado al Real Madrid mediante el pago de la cláusula de rescisión. El club de Mestalla reinvirtió buena parte de lo percibido, 1000 millones de las antiguas pesetas en fichar al centrocampista de la Real.

A pesar de su compromiso y sacrificio, y su participación en la mayor parte de los partidos de aquella campaña 96/97, Karpin no triunfó en el Valencia y cambió de destino, llegando en el verano siguiente a Vigo. Allí, con el Celta, volvió a ser el jugador fundamental que había sido con la Real Sociedad.

Por su traspaso, el Valencia CF recibió 700 millones de la vieja moneda española. En 1996, el ruso se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, superado unos meses más tarde por el argentino Ariel Ortega en el mercado de invierno. Años más tarde, llegaron contrataciones todavía más caras, pero la dimensión de su fichaje todavía puede entenderse a la perfección en temporadas como las actuales.

Ninguno de los refuerzos que han llegado en 2025, casi 30 años después al Valencia, entrenado por Corberán, ha alcanzado el precio de 6 millones de euros en el mercado. Lo que costó Karpin al cambio. En septiembre, el mercado cerró con Filip Ugrinic como el traspaso más elevado, 3,7 millones.

Karpin, que entrenó al Mallorca en la temporada 2014/2015, aseguró que actualmente su prioridad son la selección rusa y su retorno a las competiciones internacionales. El Dinamo ocupa actualmente el décimo puesto en la liga rusa con 17 puntos.

Rusia continúa excluida de las competiciones internacionales

La selección rusa perdió el sábado en un partido amistoso ante Chile (0-2). Pese a que hace un par de años ya sabe que no estará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Rusia trata de mantener la forma mediante partidos amistosos ante rivales no alineados con Occidente: Chile, Perú, Bolivia, Jordania, Cuba, Irán, Camerún, Bielorrusia... o Nigeria.

Lo sucedido a la selección ha afectado a sus futbolistas, cada vez menos valorados en el mercado. Entre sus principales estrellas destacan Aleksandr Golovin, Aleksei Miranchuk o Aleksey Batrakov.

Los rusos, que cayeron por goles ante los chilenos en Sochi, rompieron una serie de 23 partidos sin perder.