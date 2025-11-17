Novedades con Foulquier y Ugrinic para el derbi

El Valencia CF ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna para preparar el derbi del próximo viernes 21 de noviembre contra el Levante UD en Mestalla. El equipo de Carlos Corberán se ha ejercitado en las instalaciones blanquinegras con la presencia de por primera vez desde su lesión de Dimitri Foulquier.

El lateral derecho ha sido la principal novedad en el entrenamiento matinal un mes después. Su vuelta al verde no asegura su presencia en el derbi todavía. El jugador solo ha completado la primera parte de la sesión y a media que pasen los días irá incrementando sus cargas de trabajo. En función de su evolución se tomará una decisión. La sensación ahora mismo de puertas para adentro que es llega muy justo y es duda. Si se confirman las molestias, Carlos Corberán deberá echar mano de nuevo de Thierry Rendall en el carril diestro.

Ugrinic, más cerca

Más fácil al menos para entrar en la lista de convocados lo tiene Filip Ugrinic. El mediocentro ha completado por primera vez la sesión a cuatro días del partido contra el Levante. Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani siguen el margen del grupo y están descartado para enfrentarse a los de Julián Calero.