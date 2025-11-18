La afición valencianista, el otro pilar económico del Valencia CF

Mientras el club fía su recuperación económica a los supuestos ingresos del Nou Mestalla -basados en un aumento de abonados en torno a diez mil con relación a los 40 000 actuales-, la realidad es que el Valencia CF del presente se sustenta sobre dos pilares fundamentales: la venta de jugadores y la fidelidad de su afición. El rendimiento deportivo, fuera de las competiciones UEFA desde 2020, ha hecho que la partida de ingresos por competiciones se mantenga como la menos importante. Sin duda, un claro riesgo estructural, ya que se trata de los ingresos directamente relacionados con la gestión deportiva y la calidad competitiva de las plantillas hechas por los dirigentes con los que Peter Lim, máximo accionista, cuenta y ha contado.

Los apartados relacionados con el público valencianista, que no ha abandonado al equipo en los momentos más duros en la historia de la entidad, han sido los que han crecido en las cuentas del ejercicio 2024/25 en comparación con el anterior, 2023/24. Un aspecto en el que ha jugado un papel también determinante el departamento de marketing del club de Mestalla, manteniendo el interés de los valencianistas en tiempos de crisis.

Los ingresos por competiciones... y el 'match day'

La partida de ingresos por competiciones ha aumentado desde los 7,2 a los 9,5 millones de euros en el pasado ejercicio económico. Sin embargo, el incremento se sustenta en la venta de entradas en día de partido y no en la posición en la Liga del equipo, entrenado en el primer tramo de la competición por Rubén Baraja y, en el segundo, por Carlos Corberán.

El 'ticketing' en este apartado ha subido lo ingresado en más de 2 millones de euros. En los días de partido el club reservó una cantidad de localidades libres de abono cercana a las 9000. Por ello, pese a acabar la Liga tres posiciones más abajo que en 2024, ha obtenido un plus de 2,3 millones de euros hasta totalizar 9,5 en ingresos por competiciones.

Operaciones continuadas e importe neto de las cifras de negocio de los cursos 24/25 y 23/24 / SD

Eso sí, la estrategia ha funcionado con 36 000 abonados en la temporada 2024/25, pero en el curso actual el número de entradas libres reservadas para el 'match day' se reduce alrededor de 5000-6000. De hecho, en el presupuesto de la temporada 2025/26 la estimación de ingresos por competiciones es menor, quedándose en 8,7 millones. Habrá una pérdida de unos 800 000 euros.

Incremento de abonos como compensación

Esta partida se compensará por otro lado, con el incremento que habrá en la de "ingresos por abonados y socios". El pasado verano la venta de pases se cerró con 40 000 abonados, razón por la que se prevé ingresar 18 millones.

Con una de las mejores medias de asistencia de la Liga, los abonados del Valencia CF dejaron en la caja del club 16,8 millones, según las cuentas 2024/25, 600 000 euros más que en el balance de junio de 2024.

Descenso en lo recaudado de la televisión

El fervor de los aficionados, en especial, más allá de la evidente venta de jugadores, sirve para tapar el agujero que está dejando el bajo rendimiento del equipo durante años. En este terreno lo que se resiente es la cifra de ingresos por derechos televisivos. El Valencia ha reducido desde 2024 a 2025 seriamente los "ingresos por retransmisión", relacionados con la posición que ocupa en la clasificación. Se ha pasado de 60 millones a 53,2 en el balance de la campaña 2024/25. La estimación para junio de 2026 es de 55 millones.

En cuanto a la "comercialización, patrocinios y publicidad", el club continúa aguantando su imagen de marca con Puma, Skoda y TM como esponsros principales. Y ha pasado de 16,5 a 18 millones de euros de junio de 2024 a junio de 2025. A las claras, la afición ha sido fundamental para poder acabar en positivo (alrededor de 400 000 euros) el balance de cuentas 24/25. Hay público con el que venderse, pero se requiere con urgencia un equipo que potencie el valor del producto que se ofrece cada fin de semana en Mestalla y en el resto de los estadios del fútbol español.