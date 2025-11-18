Cañizares: "Ese muchacho (Kiat Lim) no puede representar jamás al Valencia CF"

Después de un fin de semana de boda y felicidad plena al lado de su esposa Noemí, amigos y familiares, Santi Cañizares ha vuelto a la carga. El exportero del Valencia CF regresó a la actividad como comentarista deportivo en la noche del lunes en el programa de À Punt La Banda, y lo hizo como suele ser habitual en él, analizando con realismo y contundencia la realidad que envuelve al club bajo el mando de Peter Lim.

Cañizares, cómo no, repasó con satisfacción su boda con Noemí antes de ser cuestionado por los periodistas por la actualidad del Valencia: la salida de Corona, la carta de Kiat Lim, el derbi con el Levante UD...

Lo primero es lo primero: la boda. "Obviamente, el día fue especial. Lo pasamos francamente bien. Queríamos una boda con mucha fiesta. Hubo un montón de acontecimientos, creo que nadie se aburrió y todo quedó muy bien, ¿no?", dice con felicidad. "Al final, sobre las once de la noche, hicimos una barbacoa con embutido de requesón, lo que más creo yo que apreció todo el mundo. Se acuerdan de eso, del embutido. Te pones la corbata por la mañana te vistes, te peinas, pero ya cuando llegas con todo el mundo relajado y ya con hambre es cuando realmente encuentras esa afinidad entre todos, o los invitados que quedaban", añadió.

En cuanto al Valencia, Cañizares tuvo para Miguel Corona y, por supuesto, para el presidente en la distancia, Kiat Lim, con motivo de la carta escrita por este a los valencianistas. Para el mítico portero del equipo campeón a principios de siglo, el escrito deja clara una cosa, que "este muchacho no puede representar jamás a una entidad como el Valencia CF".

¿Kiat Lim? "Es para tomárselo con humor como presidente del VCF"

"Es para tomárselo con humor, ¿no? Que Kiat Lim sea presidente del Valencia es muy duro, muy duro. El club genera muchísimos interrogantes, muchísimas dudas en todo... donde no genera ninguna duda es en que ese muchacho no puede representar jamás una entidad como el Valencia mientras no demuestre una formación, una experiencia. Es, de verdad, muy duro de escuchar esto", valoró sobre el mensaje del hijo de Peter Lim al valencianismo.

Por otro lado, tampoco faltó una valoración al adiós de Corona como director deportivo tras casi seis años con el equipo alejado de las competiciones UEFA. Precisamente, días antes de su enlace matrimonial, el exportero opinó que la permanencia en el club durante estos años de figuras como la de Corona y Javier Solís, director general, reflejaba una evidente falta de "dignidad" en ambos casos. Ahora, sobre Corona, apuntó: "Era el menos preparado porque venía sin experiencia prácticamente de ningún lugar. Había trabajado como adjunto, creo que en el Almería".

"Hay que recordar cómo llegó Corona, fue porque César Sánchez, el director deportivo en ese momento, buscó a alguien que le echara una mano. César un día por la mañana confirmó como entrenador ante la plantilla a Celades y por la tarde Peter Lim se lo cargó... en esas, César dice: 'Yo aquí qué pinto'. Y, obviamente, se cargó de dignidad y a la mañana siguiente se marchó. Corona debería haber cogido ese mismo camino, ya que vino con él. Pero había una puerta abierta y entendió perfectamente que la manera de permanecer en ese puesto era no tomando decisiones. Esperando a que las tomen desde otro sitio, hablando lo menos posible y tirar hacia delante... con poca dignidad, pero a cambio de un salario. Todo el mundo puede elegir cuál quiere que sea su camino en su vida. Obviamente, no puede pedir dignidad quien no la ha tenido desde el primer momento, ni respeto", analizó el de Puertollano.

Además, recordó los rendimientos deportivos del Valencia durante la etapa de Corona. "Él es el único que ha estado cinco años sin haber sabido lo que es un desplazamiento a Europa. Esto ya es increíble. Terrible, ¿no? No sabe lo que es el Valencia, con esto se dice todo... En definitiva, Corona se marcha, pero nadie lo va a echar de menos porque su labor en el Valencia no tiene ningún legado", sentenció.

El pronóstico para el derbi

Por último, Cañizares se refirió al partido del viernes, el derbi que espera en Mestalla a Valencia y Levante. Para él, los locales son los "favoritos" para llevarse el triunfo. "Creo que va a ganar. El Levante llega dentro de sus objetivos históricos, hacer más dilatada su estancia en Primera, y luchando por ellos con dignidad. Y el Valencia, por tercera temporada luchando por no bajar. No llega mejor, pero creo que es favorito, juega en Mestalla, debe ganar, pero es el que carga con toda la presión", concluyó.