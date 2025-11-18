El compromiso de Yarek con la selección: ¿Por qué no ha jugado con la Sub-21?

Yarek Gasiorowski no participó en la victoria de la selección española sub-21 contra Rumanía (0-2). El jugador del PSV Eindhoven no pudo jugar por lesión. El exvalencianista se lesionó del tobillo en el último partido con el PSV, donde además tuvo que ser sustituido. A pesar del contratiempo, para demostrar su compromiso, ha estado toda la semana con la selección intentando llegar al partido de este martes: tratándose, entrando con el grupo y probándose incluso hasta el final para ver si podía estar disponible.

Finalmente, este martes, junto con los servicios médicos, se ha decidido que no era adecuado forzar para este partido y que era mejor dejarle fuera para que se recupere del todo. El martes juega en Anfield contra el Liverpool un duelo clave de Champions, lo que refuerza todavía más la decisión. Cristhian Mosquera, por su parte, fue titular y capitán de la Rojita.

La crónica

Un gol de Gonzalo García en el minuto 17 y otro de Iván Fresneda en el 53 permitieron a la selección española sub-21 superar a la de Rumanía (0-2) y mantener el pleno de victorias, cinco de cinco, en la primera vuelta de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que se disputará en verano de 2027.

Llegaban los de David Gordo a Sibiu (Rumanía) sabiendo que era una de sus salidas más difíciles, incluso aunque la selección local no cuenta con su mejor generación sub-21 de los últimos años, y esa exigencia marcada desde el banquillo se demostró en los primeros minutos.

Inicio intenso de España, haciendo daño por ambas bandas, con muchos recursos. Jesús Rodríguez, Mayenda y Gonzalo cayendo al costado derecho que éste ocupaba con asiduidad en categorías inferiores antes de asentarse como delantero centro, y los laterales sobrepasaron al conjunto local.

En una combinación por la banda derecha, de Mayenda con Fresenda, el lateral del Sporting de Portugal puso un centro, de primeras, al primer palo que Gonzalo leyó a la perfección para atacar el balón y rematar de cabeza, picado, para hacer el 0-1 en el minuto 17.

Un tanto marca de la casa para un Gonzalo que vuelve a encontrar en España sub-21 su refugio, tras una temporada en la que, a pesar de cerrar la anterior siendo titular en el Real Madrid y como máximo goleador del Mundial de Clubes, no está teniendo protagonismo en los planes de Xabi Alonso.

Sin embargo, sí es fijo para David Gordo y suma ya cuatro tantos con España sub-21.

Controló el partido España hasta la primera media hora, cuando Rumanía dio un paso adelante, subió líneas y presionó alto. Y una de esas acciones provocó un error en la salida de balón, con un resbalón de Jacobo, en un terreno de juego lejos de las mejores condiciones por la lluvia, y Rumanía tuvo el empate en un disparo de Atanas Trică que Rodrigo Mendoza despejó a córner.

Le vino bien el descanso a los de David Gordo para recomponerse y retomar el dominio del juego y la intensidad. Tanto que, siete minutos después de volver al campo, doblaron la ventaja.

Mayenda y Fresneda demostraron de nuevo su buen entendimiento en el costado derecho para generar otro tanto. Mayenda protegió el balón, entró Fresneda al área y disapró fuerte al primer palo para superar a un Stefan Lefter que en el minuto 65 evitó el tercero de España con una buena parada arriba tras un cabezazo de Pablo García.

Repitió seis minutos más tarde el guardameta rumano a un disparo de Pablo García desde fuera del área para mantener con vida a su equipo, que, sin embargo, no logró poner en aprietos a España en la última parte del encuentro.

Cerraron los de David Gordo con victoria su visita a Rumanía y recibieron otra buena noticia. Finlandia empató a cero contra Kósovo y su ventaja en el liderato respecto a los fineses es de cinco puntos con 15 por disputar.

- Ficha técnica:

0 - Rumanía: Stefan Lefter; Tony Strata, Matteo Duțu, Mario Tudose, Kevin Ciubotaru; Alin Boțogan (Lorenzo Biliboc, m.68), Cătălin Vulturar (Robert Jalade, m.91); David Matei (Cristian Mihai, m,68), Omar El Sawy (Rares Pop, m.54), Rareș Burnete; y Atanas Trică.

2 - España: Salva Esquivel; Fresneda, Mosquera, Jacobo (Jon Martín, m.64), Alex Valle; Chema Andrés (Mario Martín, m.74), Peio Canales, Rodrigo Mendoza (Iker Bravo, m.83); Eliezer Mayenda (Pablo García, m.64), Jesus Rodríguez (Jan Virgili, m.83) y Gonzalo.

Goles: 0-1, min.17: Gonzalo 0-2, min.53: Fresneda.

Árbitro: Matteo Marchetti (Italia). Amonestó a Jacobo (m.33) y a Chema Andrés (m.63).

Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Municipal de Sibiu (Rumanía) correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la fase de clasificación para el Europeo sub-21 que se disputará en Serbia y Albania en 2027. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria del exentrenador Emeric Jenei, fallecido el pasado 5 de noviembre.