Dimitrievski, humillado (7-1) y sin Mundial antes de la reunión con Corberán

No corren buenos tiempos para Stole Dimitrievski. El portero del Valencia CF se ha quedado sin Mundial después de la derrotado (7-1) de Macedonia del Norte ante Gales. El guardameta regresa a Paterna en las próximas horas sin billete para la repesca de la Copa del Mundo y con la obligación de dar la cara ante Carlos Corberán después de sus polémicas declaraciones de la semana pasada.

Las polémicas declaraciones del portero del Valencia CF denunciando que Julen Agirrezabala juega por contrato "sí o sí" nosentaron nada bien al club, al entrenador Carlos Corberán y a la plantilla, según publicó saber SUPER. Todos los estamentos del club entendieron que sus palabras señalando al técnico y a un compañero estaban fuera de tono sobre todo porque no se ajustaban a la realidad y porque además eran muy inoportunas. El macedonio 'disparó' contra todos en un momento de crisis que exige unión y priorizar lo colectivo a lo individual. El técnico decidirá si hay sanción disciplinaria, castigo deportivo o solo toque de atención en la reunión prevista a su vuelta.

Gales acabó con la mala racha como local en el momento más oportuno, en la visita al Cardiff City Stadium de Macedonia del Norte, en un partido decisivo para mantener las esperanzas de clasificación para el Mundial 2026 que hizo suyo el combinado de Craig Bellamy (7-1).

Llevaba Gales dos partidos seguidos sin poder vencer como anfitrión. En el amistoso contra Canadá, en septiembre pasado, y recientemente en el choque contra Bélgica.

El partido no tuvo tregua. Gales necesitaba la victoria para hacerse con el segundo puesto del Grupo J que ha dominado Bélgica. Macedonia tenía suficiente con un empate.

Tres goles en cinco minutos, desde el 18 al 23, agitaron el duelo. Una falta dentro del área del meta del Sevilla Stole Dimitrievski a David Brooks fue penalti. Lo transformó el jugador del Fulham Harry Wilson.

El segundo fue en el 21, firmado por el propio David Brooks que irrumpió en el área y no desperdició un centro desde la izquierda de Brennan Johnson.

Macedonia tuvo una rápida respuesta y acortó distancias en el 23 con un centro largo, desde su campo, de Darko Velkoski, entre centrales, que recogió Bojan Miosvski, más rápido que sus defensas y batió al meta Karl Darlow.

Pero Brenan Johnson anotó un gran gol, psicológico, al borde del descanso. Fue el 3-1. Recibió de Jay Dasilva un balón en la banda izquierda y se hizo hueco tras sortear a varios defensas y culminar con un gran disparo.

Un partido muy largo

Lejos de sufrir la presión balcánica, Gales aprovechó su inspiración y las facilidades defensivas para abrir brecha y acercarse al triunfo y al objetivo. A la hora de juego hizo el cuarto Gales Daniel James a pase de tacón de Harry Wilson que, en el tramo final, en el 75, hizo el quinto con un golpe franco de perfecta ejecución. Una losa demasiado pesada para Macedonia que se vio fuera del Mundial.

Amplió su triunfo al final el conjunto local con otro tanto de Wilson, de penalti, y otro en el 88 de Nathan Broadhead, a pase de Davies, que culminó la fiesta anotadora con el objetivo cumplido.Gales irá a la repesca en busca de estar presente en otra fase final, la tercera tras las de 1958 y 2022, sus únicas presencias.