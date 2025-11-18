En Directo
Pepelu: "Mestalla le da mucho al equipo y un Derbi como este debe ser una noche especial"
La radio oficial del Valencia CF ha hablado con el mediocentro en la previa al Derbi en su informativo de este martes. Pepelu hace hincapié en darle continuidad al trabajo frente al Betis antes del parón para acabar 2025 en una mejor dinámica
DESPEDIDA DE PEPELU
"Todos esperamos conseguir esa victoria, volver a ver un equipo con el que la gente se sienta identificada y darlo todo"
ANÁLISIS DEL DERBI
"Espero un partido igualado, el Levante está compitiendo muy bien. Habrá mucha disputa pero tenemos que tener el poso de saber llevarlo a nuestro terreno. Estamos muy parecidos en la clasificación y al final es un Derbi. No vas a jugar pensando en la clasificación, cada uno va a intentar ganar y tenemos que intentar ser el Valencia del otro día de ser ofensivos e ir a por el partido. Puede ser un punto de inflexión, las victorias te refuerzan mucho y hacerlo en un Derbi puede suponer ese punto de inflexión y mirar hacia arriba"
EL EQUIPO REACCIONÓ DESPUÉS DE ENCAJAR
"El equipo últimamente le costaba reaccionar, pero hicimos un buen trabajo mental. El equipo tiene que saber creer y saber lo que tiene que hacer, pero al final no podemos caer. Tenemos que continuar y nuestra seña de identidad tiene que ser esa hasta el minuto 90"
¿VARIANTES EN EL CENTRO DEL CAMPO?
"Como equipo podemos tener diferentes variantes tácticas, el otro día probamos otra diferente. Al míster le gusta dar con la tecla y nos sentó muy bien en el campo. Cada uno puede mostrar sus virtudes y se vio un Valencia con una entidad muy buena. Fue un partido completo desde el minuto 1 hasta el final. El Betis es un rival muy complicado y aun así hicimos un buen partido. La intensidad fue magnifica. Nuestras virtudes es de ser protagonistas con balón"
¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO TRAS EL BETIS?
"El equipo se dio cuenta de que esa tiene que ser la línea a seguir, darle continuidad al juego. Todavía nos faltaron pulir un par de detalles para conseguir la victoria, ese es el camino y vamos a seguir mejorando"
ENTRADAS AGOTADAS PARA EL DERBI
"Como equipo sería bestial. Mestalla le da mucho al equipo y un Derbi como este debe ser una noche especial. Seguro que al equipo le ayuda mucho. Siempre nosotros lo decimos, Mestalla es diferencial y en días grandes como un Derbi va a estar animando desde antes de empezar. Al equipo rival le tiene que intimidar un poco. Nosotros agradecidos"
¿PARTIDO ESPECIAL PARA TI?
"Sí, muy especial y con muchas ganas de que llegue. Mi único año y el primero en Primera con el Levante. Fue un Derbi muy igualado, buscábamos la salvación, pero al final fue un Derbi con todo lo que significa. Al final Mestalla es un campo muy complicado para todos los equipos históricamente. Aquel día también significó un empate"
¿TIENES GANAS?
"El equipo encontró un poco el camino del buen juego, de lo que tiene que ser y ahora con ganas de que llegue el Derbi y darle continuidad"
- Carta de Kiat Lim al valencianismo
- André Almeida, el volante con el que Corberán quiere conducir la reacción del Valencia
- Hugo Duro responde a la rajada de Javi Poves a sus jugadores
- Valencia CF: Filial por y para el primer equipo
- Fran Pérez se acuerda del Valencia CF
- Novedades con Foulquier y Ugrinic para el derbi
- Avance de las cuentas anuales del Valencia CF
- ¡Notición! Badosa ya tiene nueva pareja tras romper con Tsitsipas