Pepelu: "Mestalla le da mucho al equipo y un Derbi como este debe ser una noche especial"

ANÁLISIS DEL DERBI

"Espero un partido igualado, el Levante está compitiendo muy bien. Habrá mucha disputa pero tenemos que tener el poso de saber llevarlo a nuestro terreno. Estamos muy parecidos en la clasificación y al final es un Derbi. No vas a jugar pensando en la clasificación, cada uno va a intentar ganar y tenemos que intentar ser el Valencia del otro día de ser ofensivos e ir a por el partido. Puede ser un punto de inflexión, las victorias te refuerzan mucho y hacerlo en un Derbi puede suponer ese punto de inflexión y mirar hacia arriba"