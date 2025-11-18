Historias del derbi: máxima tensión en el último duelo

El 30 de abril de 2022 Mestalla acogió un derbi cargado de sentimientos contradictorios. Apenas una semana antes, el valencianismo había vivido una de sus noches más amargas en décadas: la derrota en la final de Copa del Rey ante el Betis. Con esa herida aún abierta, el equipo de José Bordalás regresaba a su estadio para medirse a un Levante que se presentaba con la última bala para creer en la salvación. La liga, entonces conocida como LaLiga Santander, entraba en su tramo final y el derbi de la jornada 34 se dibujaba como una cita con lecturas opuestas: orgullo y dignidad para los locales; vida o muerte para los visitantes.

El Valencia llegaba en caída libre. Había hipotecado buena parte de la segunda vuelta para preparar la final copera y lo pagaba con una racha nefasta: cinco partidos sin ganar antes de recibir a los granotas. Décimos, con 43 puntos y prácticamente sin opciones de pelear Europa, el choque ante el Levante era más emocional que clasificatorio. Aun así, la afición, dolida y susceptible tras la derrota en Sevilla, esperaba una reacción.

El Levante, en cambio, viajaba a Mestalla con la ilusión desesperada del que no tiene margen de error. Colistas con 26 puntos, a seis de la salvación, la llegada de Alessio Lisci había insuflado algo de oxígeno: varios triunfos y una dinámica que, aunque frágil, permitía soñar. El conjunto granota, que no había ganado su primer partido de liga hasta la jornada 20, veía en Mestalla una oportunidad histórica: lograr su primera victoria en territorio enemigo para mantenerse vivo.

El contexto inflamable: una previa que encendió al valencianismo

La tensión empezó antes del pitido inicial. Más de 1.200 aficionados levantinistas marcharon desde el Ciutat de València hasta Mestalla en una caravana de esperanza. Lo que debía ser una muestra de apoyo se transformó en un incendio de polémica. La Delegació de Penyes del Levante difundió en redes una imagen de Roger celebrando un gol, acompañada del lema “Les finals es guanyen”, alternando los colores verde y blanco, como alusión directa (y provocadora para muchos valencianistas) a la final perdida por el Valencia días atrás.

La cuenta oficial del Levante amplificó el mensaje y las redes ardieron. Para el entorno granota, el partido era “una final por la salvación”. Para parte del valencianismo, el guiño tenía malicia. Tampoco ayudó la sinceridad meridiana de Alessio Lisci en rueda de prensa: “Si soy el Valencia, salgo a descender al Levante, más claro que el agua”. Bordalás respondió con otra filosofía, pero el ambiente ya estaba cargado.

El partido: nervios, expulsiones y un final sin vencedores

El inicio del encuentro fue prudente, casi temeroso. Dos equipos heridos, tanteándose, conscientes de que un error podía dinamitar sus aspiraciones. La primera gran ocasión llegó a los diez minutos, cuando Mamardashvili detuvo un potente disparo de Dani Gómez que pudo haber cambiado el guion.

El Valencia reaccionó y golpeó primero. En el minuto 27, una acción electrizante por banda izquierda terminó en una asistencia medida de José Luis Gayà que Hugo Duro transformó en el 1-0. Mestalla estalló como si necesitara esa catarsis desde su regreso de La Cartuja. Pero la alegría duró muy poco.

Hugo Duro celebra el primer gol del encuentro / LALIGA

Cinco minutos después, el propio Gayà vio la tarjeta roja por una supuesta agresión a Miramón. La expulsión descolocó al Valencia y reactivó al Levante, que se lanzó hacia adelante con urgencia y ambición. El asedio granota fue constante, aunque los blanquinegros resistían agarrados a su portero y al orgullo.

La resistencia, sin embargo, no aguantó hasta el final. A diez minutos del 90’, Duarte cazó un balón en el área y firmó el 1-1 que hacía justicia a los méritos visitantes. El Levante siguió empujando, consciente de que el empate sabía a muy poco, pero el Valencia mantuvo el pulso y cerró el partido sin más goles.

Consecuencias: un empate que supo a derrota para todos

El derbi terminó sin vencedores. El Valencia perdió, prácticamente de forma definitiva, la posibilidad de pelear por Europa. El Levante, pese a su empuje, tampoco logró acercarse lo suficiente a la salvación y acabaría descendiendo semanas después.

Soldado lamenta el resultado del partido / LALIGA

Fue un partido marcado por la tensión, los simbolismos y una atmósfera emocional que sobrepasó el plano deportivo. Un derbi con aroma de final que dejó heridas abiertas, reproches, frustración y una sensación compartida de oportunidad perdida.

Tres años después, Mestalla vuelve a ser el escenario

Esta misma semana, tres años más tarde, Valencia y Levante se reencontrarán en el mismo escenario. El recuerdo de aquel derbi sigue vivo en las dos aficiones, que regresan a Mestalla con nuevas expectativas, otros objetivos y la memoria fresca de un duelo que marcó un punto de inflexión para ambos.

El tiempo ha pasado, pero la intensidad del fútbol valenciano (y de sus derbis) permanece intacta.