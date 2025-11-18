El pasado 'granota' de César Tárrega: Así fue su transición Levante-Valencia
La red de ojeadores del Levante UD captó a César en cadetes cuando era un espigado mediocentro del Don Bosco
El central no renovó por el club granota y firmó por el Valencia en 2019 rechazando ofertas de Inter, Barça y Villarreal
César Tárrega jugará este viernes en Mestalla su primer derbi de València profesional. Será su primer Valencia-Levante en la élite del fútbol español, pero no el primero. El de Aldaia ha disputado derbis durante todo su proceso de formación en las categorías inferiores de uno y otro equipo. Defendiendo la camiseta del Valencia, pero también la del Levante. Y es que, el segundo capitán blanquinegro tiene un pasado granota.
La red de 'scoutings' del Levante fue la primera en echarle el ojo a César cuando todavía era jugador del Don Bosco. Entonces era un espigado mediocentro que llamaba la atención por su despligue físico y su personalidad. Fue en la escuela del Levante en su etapa cadete donde retrasó definitivamente su posición y comenzó a dar pasos de gigante como central. Su último año de contrato lo vivió en el Patacona, club controlado por el Levante a modo de filial, compitiendo contra futbolistas de mayor edad.
Su liderazgo en el campo y su proyección llamó la atención de otros clubes como el Barcelona, Villarreal, Inter de Milán y sobre todo el Valencia. El Levante le presentó una oferta de renovación, pero César tuvo claro su destino: soñaba con jugar en el Valencia. Su decisión le costó algunos partidos sin minutos, pero acabó la temporada jugando y demostrando la profesionalidad de la que hoy hace gala a las órdenes de Carlos Corberán. En verano de 2019 se convirtió en nuevo jugador del Valencia.
"No tuvo ninguna duda"
«César comenzó en prebenjamín en el Don Bosco al lado del cole, hasta infantil de segundo año, llegó a jugar de mediocentro defensivo, pero él era central. Luego lo fichó el Levante para el cadete tres años (estuvo cedido en el Patacona), pero le llegó la llamada del Valencia y no tuvo ninguna duda», recordaba su padre en SUPER con motivo de su debut oficial con José Bordalás.
Desde que llegó al Juvenil B del Valencia nunca ha dejado de dar pasos adelante siempre trabajando con humildad a la sombra de los Mosquera, Yarek, Facu y compañía. Al final el fútbol lo ha puesto en su sitio y se ha convertido por méritos propios en el segundo capitán del primer equipo a base de rendimiento, compromiso y liderazgo.
