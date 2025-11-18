El pasado 'granota' de César Tárrega: Así fue su transición Levante-Valencia

César Tárrega jugará este viernes en Mestalla su primer derbi de València profesional. Será su primer Valencia-Levante en la élite del fútbol español, pero no el primero. El de Aldaia ha disputado derbis durante todo su proceso de formación en las categorías inferiores de uno y otro equipo. Defendiendo la camiseta del Valencia, pero también la del Levante. Y es que, el segundo capitán blanquinegro tiene un pasado granota.

La red de 'scoutings' del Levante fue la primera en echarle el ojo a César cuando todavía era jugador del Don Bosco. Entonces era un espigado mediocentro que llamaba la atención por su despligue físico y su personalidad. Fue en la escuela del Levante en su etapa cadete donde retrasó definitivamente su posición y comenzó a dar pasos de gigante como central. Su último año de contrato lo vivió en el Patacona, club controlado por el Levante a modo de filial, compitiendo contra futbolistas de mayor edad.

Su liderazgo en el campo y su proyección llamó la atención de otros clubes como el Barcelona, Villarreal, Inter de Milán y sobre todo el Valencia. El Levante le presentó una oferta de renovación, pero César tuvo claro su destino: soñaba con jugar en el Valencia. Su decisión le costó algunos partidos sin minutos, pero acabó la temporada jugando y demostrando la profesionalidad de la que hoy hace gala a las órdenes de Carlos Corberán. En verano de 2019 se convirtió en nuevo jugador del Valencia.

César Tárrega firma por el Valencia en 2019 / VCF

"No tuvo ninguna duda"

«César comenzó en prebenjamín en el Don Bosco al lado del cole, hasta infantil de segundo año, llegó a jugar de mediocentro defensivo, pero él era central. Luego lo fichó el Levante para el cadete tres años (estuvo cedido en el Patacona), pero le llegó la llamada del Valencia y no tuvo ninguna duda», recordaba su padre en SUPER con motivo de su debut oficial con José Bordalás.

Desde que llegó al Juvenil B del Valencia nunca ha dejado de dar pasos adelante siempre trabajando con humildad a la sombra de los Mosquera, Yarek, Facu y compañía. Al final el fútbol lo ha puesto en su sitio y se ha convertido por méritos propios en el segundo capitán del primer equipo a base de rendimiento, compromiso y liderazgo.