Pepelu: "Las variantes con el Betis hicieron que nos sintiéramos cómodos y se viera un Valencia con identidad"

Pepelu, ex del Levante UD, será uno de los protagonistas principales en el derbi del viernes noche en Mestalla. El mediocentro del Valencia CF ha admitido este martes, en los micrófonos oficiales del club, que en lo personal se sintió muy "cómodo" como pivote en auxilio de los centrales en el partido ante el Betis de antes del parón, una noche que el de Dénia espera que termine confirmándose, con una victoria frente a sus excompañeros esta próxima jornada, en el verdadero punto de inflexión de la temporada.

"Después del partido con el Betis el equipo encontró el camino de lo que tiene que ser y del buen juego, y hay ganas de darle continuidad", contestó al ser cuestionado por si el parón de selecciones podía haber cortado el ímpetu del equipo por dar "continuidad" a lo visto frente a los verdiblancos.

Según Pepelu, contra los béticos de Manuel Pellegrini, el "equipo se dio cuenta de que esa debe ser la línea a seguir", incluso, pese a que el resultado fue tan solo un empate. "Siempre podemos mejorar, lo hemos visto que nos faltó pulir algunos detalles para ganar, porque al final no ganamos, pese a las sensaciones. Ahora, buscamos la victoria y ese es el camino, el que vimos contra el Betis", añade el valenciano.

"Fue un partido completo. El Betis era un adversario muy difícil y, aun así, hicimos buen partidos: quisimos, con una intensidad magnífica, esas tienen que ser las señas de este Valencia, intentar ser protagonistas con el balón, intensos...", analizó el centrocampista. Pepelu opinó que trabajan por un equipo que lo dé "todo" y con el que "la gente se sienta identificada".

Frutos después del trabajo mental en equipo

El jugador criado en Orriols puso en valor como el Valencia se rehizo del golpe del Betis para poder empatar. "Nos estaba costando reaccionar esta temporada, en la semana previa hicimos un buena labor mental. El equipo tiene que saber creer, entender que hay momentos complicados pero en los que no podemos caer. Nuestra seña de identidad, repito, debe ser darlo todo del minuto 1 al 90".

Pepelu, que aguarda una victoria que refuerce la reacción ante el Betis como "punto de inflexión", admitió sentirse "cómodo" como pivote cerca de la defensa. "Como equipo podemos tener diferentes variantes tácticas. Al míster le gusta buscar y dar con la tecla. Nos sentimos cómodos, cada uno pudo potenciar sus virtudes y ayudar desde su posición. Hizo que se viera un Valencia con una muy buena identidad", agregó.

Confía en la ayuda de Mestalla ante el Levante

Por último, Pepelu se refirió también al apoyo incondicional que espera de Mestalla ante el Levante en el derbi. "Siempre ayuda una abrbaridad al Valencia. Un derbi en una ciudad como València debe tener un ambiente especial y estamos seguros de que la afición no va a defraudar. Mestalla es diferencia y animará desde antes del inicio, al rival le intimidará un poco y nosotros saldremos a darlo todos, a darles la victoria", concluyó.